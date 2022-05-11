Коронавирус в Литве: 234 новых случая и одна смерть

За минувшие сутки в Литве было выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончался один человек, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.

Впервые из коронавирусом за выявленных за сутки заболели 199 человек, второй раз - 35.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 159 человек, из них 9 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 150 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 9,3%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!