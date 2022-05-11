Санкции встряхнули литовских перевозчиков, но остались и те, кто работает на российском и белорусском рынках

Российские и белорусские тягачи сейчас не могут перевозить грузы по Евросоюзу, а тягачи из Европы в Беларуси могут доезжать только до отдельных пунктов. Из-за таких ограничений снижается возможность использования разрешений на перевозку грузов литовскими компаниями, а также объемы экспорта и импорта из/в Россию и Беларусь. Однако некоторые перевозчики, например, Girteka, продолжают свою деятельность на Востоке.

5 пакет санкций Евросоюза в отношении России был принят 8 апреля. В нем российским и белорусским тягачам запрещается перевозить грузы на территории ЕС. Этот запрет не распространяется на транзит с Калининградской областью и перевозку почты. Переходный период, за время которого тягачи должны были вернуться домой, завершился 16 апреля.

С 16 апреля Беларусь запретила въезд перевозчикам, которые зарегистрированы в ЕС. Исключение составляет перемещение через определенные КПП до спецпунктов, где перегружают грузы или меняют прицепы. Кроме того, без ограничений могут перемещаться транспортные средства, которые везут почту и живых животных. Был также объявлен список из 14 наименований перевозчиков, зарегистрированных в ЕС, чьи машины могут приезжать в спецпункты.

Представители Министерства транспорта и коммуникаций отметили в интервью Delfi, что Россия не запрещает перевозчикам из ЕС возить грузы по своей территории.

Шаг Беларуси они оценили так: "Можно предположить, что такими действиями Беларусь обеспечивает возможностями перевозок свои компании".

Представители Литовской администрации безопасного транспорта отметили, что в настоящее время выдают меньше разрешений на перевозку грузов в Россию, а вот разрешений на перевозки в Беларусь стали выдавать больше.

Таможенный департамент отмечает, что из-за принятия 5 пакета санкций, с 8 по 15 апреля на границах образовались заторы, а после 15 числа таможня вернулась к обычному режиму работы.

Таможня отмечает, что после этой даты потоки грузов из России сократились, а потоки грузов из Беларуси в этом году практически не изменились, поскольку компании спешат пользоваться действующими до июня исключениями и везут больше некоторых грузов, например, древесины.

"Экспорт в Россию сократился в три раза, а в Беларусь - в 1,5 раза, это демонстрирует действенность санкций и обеспечение их действия Литовской таможней, – указали представители таможни. – С начала действия санкций были составлены 32 протокола об административном нарушении. Напомним, что со 2 июня отменяются действующие сейчас исключения".

Delfi обратился за комментарием к нескольким компаниям, предоставляющим услуги перевозки, чтобы выяснить, возят ли они сейчас грузы в Россию и до определенных пунктов в Беларусь.

Представитель Girtekа Симонас Барткус напомнил, что его компания концентрируется на Европе и Скандинавии, а с восточными соседями работает отдельная компания.

"Когда началась война, компания остановила инвестиции в России и не предоставляет услуги компаниям из санкционного списка. Восточная часть бизнеса отделена от Girtekа, а самостоятельный бизнес планирует концентрацию на перевозках в других странах Азии (Китай, Казахстан и др.) и в Европе. Мы следим за всеми ограничениями и санкциями, выполняем все действующие законы", – сказал он.

Барткус отметил, что зарегистрированные за границей тягачи могут ездить в России, поэтому Girteka продолжает выполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами и перевозит еду, лекарства и другие товары, которые можно перевозить по действующим правилам.

"Основная деятельность компании Girteka направлена на ЕС и Скандинавию, в 2021 г. компания получила 80% доходов именно за счет этой деятельности. Деятельность в восточном направлении была отделена", – заметил он.

Компании Vlantana и Finėjas на запросы Delfi пока не ответили. Представитель Hegelmann Агне Амбразявичене сказала, что их компания не возит грузы до определенных мест в Беларуси.

Генсек Международного транспортного и логистического альянса Повилас Дрижас заметил, что немалая часть литовских перевозчиков еще до введения 5 пакета санкций бойкотировала российский и белорусский рынки.

"Санкционная политика будет иметь наибольший эффект тогда, когда будут прекращены все торговые связи, в данном случае решающая роль не за транспортным и другими экономическими секторами", – прибавил он.

"5 пакет санкций не запрещает тягачам из ЕС ездить в Россию и Беларусь, поэтому доставки грузов до определенной точки в Беларуси не является нарушением санкций", – пояснил Дрижас.

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