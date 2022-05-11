Эксперт предложила посчитать, что выгоднее - арендовать или покупать квартиру

Несмотря на то, что во многих странах мира жители арендуют жилье, в Литве рано или поздно люди задумываются - что выгоднее, аренда или покупка квартиры в кредит? Если убрать эмоциональные аргументы в пользу своего жилья, специалисты указывают на несколько важных аспектов при решении этого вопроса.

Решение зависит от многих факторов, например, личные финансы и планы человека/семьи на будущее, сказано в сообщении банка Luminor. Однако, по словам специалистов банка, перед принятием решения, лучше сравнить, сколько средств уходит на аренду, а сколько потребуют будущие взносы банку.

"Есть несколько простых схем, которые помогут определиться в этом вопросе. Например, если в месяц аренда стоит дороже, чем будущие взносы по ипотеке, то это первый сигнал к тому, что покупка жилья возможна. Месячная арендная плата - не инвестиция, а вот стоимость своего жилья растет уже только за счет инфляции, после выплаты ипотеки, у человека остается свое жилье", – сказала представитель банка Luminor Жидра Ракаускайте.

По имеющимся подсчетам, месячный взнос за аренду жилья составляет 5% его стоимости. Если жилье стоит 100 000 евро, аренда обойдется в 500 евро в месяц.

"При покупке жилья за такую же цену, взносы банку, скорее всего, будут меньше, поэтому более благоприятное для семейного бюджета решение очевидно", – сказала эксперт.

Жители иногда не спешат с покупкой жилья, поскольку требуется внести стартовую сумму, сейчас эта сумма составляет от 15% стоимости жилья и выше.

"Но если деньги на первый взнос у человека есть, а он по-прежнему живет в съемном жилье, можно сказать, что он опаздывает с покупкой жилья. Иногда говорят, что молодые люди медлят с принятием решения, поскольку думают о будущем, когда у них появится семья, потребуется большая площадь. Однако экономическая логика подсказывает, что выгоднее взять в кредит небольшое жилье и одному человеку, а потом поменять его на более просторное. Даже эту небольшую квартиру удастся продать с большей выгодой, а банку придется отдать лишь остаток долга", – сказала Ракаускайте.

Она обратила внимание на то, что аренда - временна, рано или поздно хозяин может изменить условия, могут измениться и обстоятельства жизни самой семьи.

"На самом деле есть желание ничего не менять, если арендуемое жилье в удобном месте, люди много лет там живут удобно. Однако может наступить такой день, когда ситуация изменится", – предупредила Ракаускайте.

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