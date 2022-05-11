Ожидается летнее тепло, воздух прогреется до 23 градусов

В среду с запада к Литве приблизится зона низкого давления, над страной пройдет не очень активный холодный атмосферный фронт.

Днем будет облачно. На западе и на севере возможны небольшие дожди. Днем будет 18–23 градусов тепла, только на западе ожидается 14–17 градусов выше нуля.

В четверг циклон станет активнее. Ночь будет облачной, пройдут небольшие, но сильные дожди. Ночью будет 9–14 градусов тепла. Днем погода будет переменчивой: на смену ясной погоде, быстро будет приходить облачная и сырая. Во многих районах ожидаются осадки, более интенсивные дожди пройдут на юго-востоке. Местами возможны грозы. Усилится юго-западный, западный ветер. Станет прохладнее: 13–18 градусов тепла, у моря 10–12 градусов, только в Дзукии еще будет 19–22 градуса.

В пятницу будет сыро и прохладно. Ночью вероятность осадков невелика, а днем небольшие дожди пройдут на западе и на севере страны. Будет ветрено. Ночью температура опустится до 4–9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 14–19, местами на западе будет всего 10–13 градусов тепла.

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