В Сейме Литвы - замглавы Верховной Рады Украины: сегодня мы боремся за свободу всей Европы

Сегодня украинцы борются за свободу всей Европы, а 24 февраля навсегда изменило Европу, заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая обратилась к Сейму Литвы.

"Сегодня украинцы борются не только за свою землю, за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Правда в том, что 24 февраля навсегда изменило Европу, нам нужно перестроить нашу общую европейскую политику безопасности", — сказала Кондратюк, имея в виду дату, когда Россия начала свое вторжение в Украину.

Она обратилась к литовскому парламенту на украинском языке, отметив, что это язык, который "скоро станет одним из официальных языков Европейского Союза".

"Для меня особая честь обратиться к литовскому народу от имени Украины и украинского народа именно на языке украинцев, которых российская агрессия хочет денационализировать, а фактически искоренить вместе с украинским народом. И именно поэтому я хочу, чтобы больше людей в Европе и мире знали, слышали и уважали украинский язык, который вскоре станет одним из официальных языков Евросоюза", — заявила политик.

Вице-президент Верховной Рады Украины поблагодарила спикера Сейма Литвы Викторию Чмилите-Нильсен за визит в Киев в конце марта, отметив, что "это был один из первых визитов такого высокого уровня после российского вторжения".

"24 февраля я, как и миллионы украинцев, проснулась от взрывов. Я помню, как мои коллеги чувствовали риск вторжения России, но у нас, миролюбивых людей с европейским складом ума, была надежда, мы не верили, что соседняя страна может поступить так безумно. Выступая в украинском парламенте, госпожа Виктория заявила, что это произошло потому, что Запад не остановил Россию в 2014 году, но обязан сделать это сейчас", — сказала Кондратюк.

Визит Кондратюк в Литву – это первый визит в Вильнюс высшего украинского руководства с начала войны.

В связи с продолжением начавшегося в конце февраля военного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский 12 апреля дистанционно обратился к парламенту Литвы, а спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дистанционно обратился к литовскому парламенту 10 марта.

В рамках визита вице-спикер парламента Украины Кондратюк встретилась со спикером Сейма Чмилите-Нильсен, парламентариями, намечены встречи с другими литовскими политиками.

Предлагает Литве восстановить один из пострадавших от войны регионов Украины

Литва могла бы выбрать один из регионов Украины и заняться его восстановлением после войны, заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк во время визита в Вильнюсе.

Представитель партии "Батькивщина" (Родина) заявила, что Украине нужен новый план Маршалла, чтобы помочь восстановить страну после российского вторжения.

"Мы призвали Литву выбрать регион Украины, реконструкцию которого можно было бы курировать, искать для этого доноров", - заявила во вторник журналистам в Сейме Литвы Кондратюк.

"Например, Эстония выбрала Житомирскую область, Великобритания выбрала Киевскую область, а Латвия очень заинтересовалась Бучей. Мы призываем Литву выбрать определенный регион и предоставить ему экспертов, строителей, чтобы помочь восстановить этот регион", - сказала украинский политик.

Она сообщила, что обсуждала этот вопрос во время встречи со спикером литовского парламента Викторией Чмилите-Нильсен и вице-спикером Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Кондратюк заявила, что также просила Литву занять позицию адвоката в Европейском Союзе (ЕС) при принятии решения о предоставлении Украине статуса кандидата.

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