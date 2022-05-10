Ситуация в Украине меняется в корне: если ничего не делать, Путина ждут два сценария

Ситуация в Украине меняется в корне, российская армия будет вынуждена перейти из позиции атакующей в позицию отражающей атаку. А российского президента Владимира Путина, если он ничего не будет делать, ждет плохой или очень плохой сценарий, прогнозирует глава Литовского фонда обороны, полковник запаса Вайдотас Малинёнис.

"Судя по тому, что сейчас происходит в Украине, похоже, что украинские войска потеряли способность атаковать. С точки зрения логики, если Путин хочет добиться каких-то побед, он должен менять что-то в качественном или количественном смысле. Одно из таких изменений - объявление о мобилизации. Почему он этого не сделал, остается лишь гадать", – сказал полковник в интервью Žinių radijas.

Он заметил, что если российские войска после передислокации не сумели сделать какой-то значимый прорыв, то с каждым днем их возможности снижаются.

"Надо понимать, что атакующая сторона всегда старается использовать больше ресурсов, им их нужно больше, чтобы занять новые территории. Защищающейся стороне легче. Другой момент - украинцы у себя дома. Если до сих пор не смогли, то с такими силами россияне никакого прорыва и не смогиут добиться", – сказал Малинёнис.

По словам эксперта, российская армия в Украине в скором времени утратит возможность атаковать.

"Она сможет только защищаться. Время - союзник украинцев. Как вы знаете, в Украину приходит большое количество оружия. (…) Западные страны организуют учения, учат пользоваться оружием. Через несколько недель, через месяц Украина сможет перейти в контратаку. А россияне, напротив, должны будут защищаться, поскольку не могут организовать значимые атаки", – заметил офицер.

На Западе были опасения, что 9 мая Путин объявит о всеобщей мобилизации.

"Может быть, мобилизация все равно будет, без объявления масштабной мобилизации. Другой момент, даже если они мобилизуют большое число военных, у них нет такого количества оружия. База неприкосновенных запасов (танков и др) не очень высокого качества. Скажем, чтобы хранить снаряды, дорого все это держать на складах. За ними надо присматривать, нужна техника, нужно менять масло. А мы знаем, что в России эта сфера запущена. Они видимо оценили тот факт, что не смогут вооружить мобилизованных", – предположил Малинёнис.

По его словам, есть еще мнение, что если объявлять мобилизацию, то надо вооружать большую часть своего общества, а это риск.

"Они могут направить оружие против своего же режима. Исторически все тоже было так - обычно после масштабной мобилизации в России наступали перевороты", – заметил Малинёнис.

Он считает, что если в России ничего не предпримут, то Путина ждет плохой или очень плохой сценарий.

"Плохой - замороженная война. Возможно, украинцы не будут делать прорывов, перейдут на уровень конфликта малой интенсивности. Российская власть изолируется. Путинский режим устоит, они понемногу перейдут к модели Северной Кореи. Для России - это худший вариант, для Путина, возможно, лучший. Лучший для России, но худший для Путина вариант - переворот. Или Путин умирает своей смертью, или ему кто-то в этом помогает, режим меняется", - сказал Малинёнис.

Но тут все зависит от того, кто придет к власти после Путина.

"Если такой как Гиркин (бывший разведчик Игорь Гиркин – Delfi), то после небольшого перерыва может быть еще хуже. Ведь Гиркин, пусть и негодяй, но военный с опытом. Сейчас - это один из основных критиков путинского режима. Он критикует неполноценность России в войне с Украиной. Если власть займут олигархи, то они будут пытаться приспособиться к Западу, захотят хотя бы восстановить status quo, который был до 24 февраля", – сказал полковник.

Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас сказал, что от парада 9 мая у него мурашки идут по телу. "Одно дело видеть подготовку к параду извне, а другое – быть в это время в Москве. Недалеко от нашего посольства даже по ночам постоянно сновали машины, (…) невозможно было нормально пройтись по улице. (…)", – рассказал он, заметив, что в самой атмосфере чувствовался дух милитаризма.

Он оценил и тот факт, что перед 9 мая в этом году многие прогнозировали, что Путин объявит всеобщую мобилизацию.

"Когда знаешь Путина, можно было ожидать двух вещей. Первое - ему нужна победа. Победы 1945 года уже недостаточно. (…) Можно было предполагать, что о тем-то объявят. Но Путин есть Путин, он постоянно нас удивляет", – сказал Баярунас.

Он отметил, что в данном случае важно понимать, что такое эта война и мобилизация.

"Война означает, что Путин отказывается от имевшейся до этого концепции, сейчас это называется не войной, а специальной военной операцией. Мобилизация значила бы объединение всей страны для одной цели. Экономика начинает хромать. По психологическому климату мы видим, что люди вроде бы поддерживают, но они поддерживают спецоперацию, которая не требует жертв, поскольку о жертвах они не знают. Она не требует больших ресурсов. Война это уже другое", – сказал Баярунас.

Он предположил, что, возможно, Путин решил, что сейчас неблагоприятное время для объявления войны

"Но вспомните, 9 мая - это было предположение политологическое. Это искусственная дата. Может и завтра и через неделю объявить. Да, сейчас не объявлено, но еще все может быть", – считает посол.

Он напомнил, что после 24 февраля, когда началась война, цели Кремля в Украине изменились.

По словам Баярунаса, в выступлении Путина 9 мая о денацификации уже речь шла только в контексте Второй мировой войны.

"Это показывает, что возможно, от этой концепции уже отказываются", – предположил дипломат.

По его оценке, то же самое происходит с демилитаризацией.

"Путин сейчас больше говорил о Донбассе, о том, что они воюют на своей земле, но это ложь. Это, кается, означает сужение концепции. (…) Сейчас идет концентрация на Донбассе", – предположил Баярунас.

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