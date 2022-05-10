Русский гражданин Литвы о значении 9 мая: для нас это не праздник

Русский гражданин Литвы Виктор Воронцов недоволен участниками акции протеста и сказал, что в Литве не понимают, почему члены русской общины 9 мая на самом деле ходят на кладбище. Якобы это совсем не праздник, просто день посещения могил погибших людей. Между тем историк Альвидас Никжентайтис считает, что день для этого выбран неподходящий.

"Лично я не понес бы цветы к памятнику. Может, нам всем пришло время сказать, что памятники нам не нужны, поскольку это памятники людям, освободившим Литву от нацизма, но после этого освобождения началась новая оккупация. Но надо разделять два момента: есть памятники, есть могилы. Люди сейчас приходят с цветами именно к могилам", – сказал в интервью на Žinių radijas Воронцов.

Он сказал, что в Литве часто говорят, что русские в этот день что-то празднуют.

"Мы не празднуем, мы вспоминаем своих родственников, которые ушли на войну, которые победили нацизм и умерли. Для нас это не праздник. Быть может для каких-то купленных фанатов Путина это праздник. Но не для меня. Это день, когда я вспоминаю родственников, ушедших на войну и не вернувшихся", – заметил Воронцов.

Он сказал, что ему больно, что этот день не становится днем, "когда одни литовцы понимают других литовцев".

"Сейчас все каждый день хотят кого-то оскорбить – обе стороны. Может, хватит оскорблять друг друга? Помолчим в этот день, попробуем понять, что у этих людей тоже есть свои ценности, которые достойны уважения? Надо уважать людей, положивших свою жизнь в борьбе с фашизмом", – сказал Воронцов.

Он сказал, что в этот день хочет лишь одного – прийти в тишине и возложить цветы на могилу.

"А ты понимаешь, что придешь, и тишины не будет. Там будут люди, которые придут протестовать против тебя. Реально эти люди протестуют против Путина. Но Путин далеко, его не достать. Тогда эти люди выбирают более близкую цель: "А ты приходишь с цветами на кладбище, давай мы тебя оскорбим". Я русский гражданин Литвы, что у меня общего с этой войной? Я поддерживаю Украину, финансово поддерживаю, причем здесь я? При чем тут мой дедушка, который умер в 1944? Вы пытаетесь отождествить нынешнюю российскую армию с моим дедушкой? Не получится", – продолжил он.

Воронцов считает, что литовские власти уделяют недостаточно внимания русским Литвы.

"Президент, премьер-министр, спикер с нами не говорят. (…) Почему 9 мая президенту не поехать в Клайпеду и не поговорить с людьми? Он наш президент, не только президент литовцев. Почему нас как-то выделяют? Трудно говорить. Если мы сейчас говорим и не понимаем друг друга", – заметил он.

Он открыто заявил, что этот день важен для него.

"Для вас этот день может быть неважен. Я уважаю вашу позицию, мне от вас ничего не надо. Я прошу одного – тишины. Не говорите нам, что это плохо, что это в нашей крови. Мы от этого не стали плохими гражданами. Мы такие же граждане, как вы. У нас есть свои ценности. Вы хотите прийти и сказать нам: "Виктор, откажись от своих ценностей. Если не откажешься, мы лишим тебя гражданства. Вы такими словами уничтожаете целостность литовского общества. Вы хотите убрать монументы, убирайте. Мы - русские - это поймем", – сказал Воронцов.

Историк Никжентайтис сказал, что для него 9 мая - День Европы.

"У меня этот день взывает праздничное настроение. Я рад, что Литва является частью ЕС, что нам не надо быть с теми людьми, которые отмечают другой день, в который, честно говоря, ничего из того, что они отмечают, не произошло семьдесят лет назад. Я рад, что я не с теми людьми, которые отмечают в этот день мнимое окончание войны в Европе", – сказал историк.

По его словам, Украина, как и Литва, вспоминает окончание войны 8 мая.

"Сегодня, когда 9 мая отмечают и в Москве, этот контекст неизбежно связывается с этими днями, в первую очередь потому, что миф победы в так называемой Великой отечественной войне путинская диктатура интерпретирует так, чтобы с его помощью взращивать не только российский империализм, но и российский милитаризм. Я так понимаю, что одним из источников нынешней войны в Украине был миф победы в ВОВ", – сказал историк.

Он считает, что день 9 мая сам себя скомпрометировал.

"Если раньше я равнодушно смотрел на соотечественников, которые 9 мая проводили какие-то мероприятия по случаю так называемого окончания войны против нацистской Германии, то сейчас мне хочется обратиться к этим людям: "Подумайте, что вы празднуете. Если вы на самом деле хотите вспомнить о победе, о погибших в борьбе с нацизмом, может, не поддерживайте путинскую идеологию, празднуйте этот день вместе со всей Европой 8 мая", – сказал Никжентайтис.

Delfi сообщал, что в Вильнюсе 9 мая у Антакальнисского кладбища, куда приходили люди, почтить память жертв Второй мировой войны, муниципалитет установил стенды с информацией о войне в Украине и фотографиями. Около кладбища протестовала группа активистов, в их числе и комик, общественный деятель Олег Шураев.

Между приходящими на кладбище и протестующими были словесные перепалки, однако большая их часть заканчивалась без вмешательства полиции.

Однако после обеда был задержан известный провокатор Лауринас Рагельскис.

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