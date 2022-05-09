Экономист предупреждает: рост цен в Литве становится неуправляемым

Литовская экономика и жители еще не успели прийти в себя после пандемии, как столкнулась с еще одним ударом – рекордной инфляцией. По данным Департамента статистики Литвы, в апреле годовая инфляция в стране составила 16,8%.

По данным департамента, больше всего на ценах сказался рост цен на горючее и отопление, а также подорожание продуктов питания и некоторых услуг.

В апреле этого года, по сравнению с апрелем 2021 г. на 37,9% подорожало содержание жилья: вода, электричество, газ и др. топливо. На 23,1% подорожал транспорт. Еда и неалкогольные напитки подорожали на 21,7%, товары домашнего обихода подорожали на 10,9%.

Подорожали развлечения и досуг: рестораны и гостиницы подняли цены на 13,5%, а отдых и культурные мероприятия - на 8,7%. На 8,8% подорожали алкогольные напитки и табачные изделия. Всего потребительские товары за год подорожали на 19,3%, а услуги – 10,9%. В апреле 2022 г., по сравнению с мартом, потребительские товары и услуги подорожали на 1,9%.

По данным департамента, двузначная инфляция в Литве после вступления в ЕС фиксировалась в 2008 г. (11,7%).

Экономисты прогнозируют, что до осени инфляция будет расти, но уже во второй половине года ожидается рецесия, цены сами по себе перестанут расти.

Экономист банка Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас сказал, что основная причина инфляции в Европе – это рост цен на энергоресурсы, вызванный Россией. Однако такие цены, как сейчас долго не продолжаться.

"Все всякого сомнения, в этом году инфляция будет высокой, может достигнуть 20% – будет выше прогнозируемой. Однако в следующем году, велика вероятность, будет наблюдаться дефляция", – сказал экономист.

Основная причина таких процессов, по словам Маурицаса, - это рост базовой нормы процентов. Например, в странах, не входящих в еврозону – в Польше и Чехии - процентную ставку уже подняли больше чем на 5%. Тот же шаг предприняли и банки США. Правда, прогнозируют, что Центробанк Европы будет последовательно повышать процентную ставку, чтобы не привезти к экономическому краху, особенно в тех странах, где высокие долги государств.

"В еврозоне базовая норма процентной ставки будет повышаться скорее символически, однако это только напомнит, что процентная ставка может расти. А рост процентной ставки, вероятно, рост цен на жилье, которые достигли высот, вызовет взрыв", – сказал экономист.

По словам Маурицаса, сейчас ситуация такова, что должны увеличиться цены на аренду жилья или снизиться цены на жилье, поскольку доходы от аренды составляют всего 4%.

"Сейчас можно будет больше заработать за счет вклада в банке, чем за счет инвестиций в жилье для аренды. Мы будем наблюдать много интересного, особенно во второй половине года", – прогнозирует Маурицас.

По словам Маурицаса, цены будут расти до тех пор, пока жители будут соглашаться платить такую цену. Рекордная инфляция обусловлена объективными причинами – подорожают энергоресурсы, но есть бизнес, по словам Маурицаса, который пользуется этой ситуацией. Например, за год цены на продукты выросли на 21%, но сырье так сильно не подорожало.

"Все поднимают цены, поскольку боятся, что осенью будет еще хуже. Основная цель многих видов бизнеса – получить максимальную выгоду здесь и сейчас, отдать "пандемические" долги и нагулять "жирок" к осени. Но этот рост цен уже становится неуправляемым. Желтую линию мы точно перешагнули", – сказал собеседник.

По словам Маурицаса, уже сейчас мы можем видеть и первые признаки снижающегося потребления – в марте 2022 г., по сравнению с мартом 2021 г. продажи продуктов снизились на 4,3%. По мере роста инфляции, будет пропорционально снижаться покупательная способность.

"Уже летом мы увидим отрицательный показатель. Люди начнут больше экономить, следить за ценами. Мы заметим явные тенденции замедления экономики. Надо готовиться к тому, что в будущем "придется покататься на горках" – в этом году инфляция будет очень высокой, а в следующем ее не будет или же столкнемся с дефляцией", – прогнозирует экономист.

По его словам, если с инфляцией будут бороться путем повышения зарплат, то для некоторых людей и бизнеса это плохо кончиться. Нехороший способ борьбы с инфляцией - искусственное снижение цен – этот путь выбрала Польша. Это только замедляет рост инфляции.

По словам Маурицаса, очень редко цены на определенные товары остаются высокими. Обычно рынок быстро регулирует процесс. Мы сейчас уже можем видеть, как, к примеру, ситуация стабилизируется на рынке металлов.

"В последние годы в Литве зарплаты росли быстрее, чем производительность труда, цены на недвижимость также росли быстрее, чем в других странах Балтии, больше, чем во всех странах еврозоны росли цены на гостиницы и рестораны. Эти тенденции не долговечные. В следующем году, когда ситуация стабилизируется, Литве может быть сложно привлечь инвестиции и таланты. Мы можем стать скорее дорогой, чем богатой страной", – считает Маурицас.

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