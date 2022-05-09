Премьер-министр надеется, что в Литве удаться избежать провокаций в связи с 9 мая

Премьер-министр Ингрида Шимоните надеется, что в понедельник в Литве по случаю празднования Россией Дня Победы удастся избежать провокаций.

"Я надеюсь, что сегодня удастся избежать различных провокаций, хотя в таких условиях, когда Россия продолжает жестокое вторжение в Украину, можно ожидать разного. Полиция готова, лучше бы этого не требовалось, но это так", — заявила премьер в понедельник журналистам в Вильнюсе.

Говоря о собраниях на кладбище советских воинов в Литве 9 мая, премьер-министр подчеркнула, что Европа отмечала этот день в воскресенье, 8 мая, но для Литвы и всей Европы война не закончилась.

Шимоните заявила, что отмечающие завершение Второй мировой вместе с Россией "культивируют альтернативную историю".

"Вчера Европа отпраздновала победу во Второй мировой войне. Мы вчера могли помянуть и вспомнить жертв, потому что для нас Вторая мировая война не закончилась 8 мая 1945 года, а закончилась, вероятно, тогда, когда отсюда был выведен последний солдат российской армии. Есть люди, которые альтернативно понимают историю и продолжают культивировать это альтернативное понимание", — сказала Шимоните.

В Литве в понедельник люди на кладбище советских солдат традиционно собираются, чтобы отметить так называемую победу Советского Союза во Второй мировой войне.

В этом году 9 мая проходит без официальных мероприятий, а посетителей кладбищ встречают небольшие протесты, а также плакаты, напоминающие о войне России в Украине. Также посетители кладбищ не могут демонстрировать обычную для этого дня символику — так называемые георгиевские ленты, ведь их публичное использование в Литве запрещено.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!