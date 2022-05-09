В Клайпеде на кладбище заговорили и русские, придерживающиеся иной позиции

В клайпедском Парке скульптур у памятника советским воинам, как и каждый год 9 мая, собрались русскоязычные жители города. По данным Клайпедского муниципалитета, никаких обращений с просьбой разрешить проведение мероприятий не поступало, однако никто не запрещал приходить и возлагать цветы к памятнику.

Полиция следила, чтобы приходящие не демонстрировали запрещенную символику - георгиевские ленты и др.

Клайпедчане приходили к мемориалу и 8 мая. Однако поток людей наблюдался и 9 мая. Люди приносили цветы, осеняли себя крестным знамением, зажигали свечи, фотографировались на память. Поскольку официальных мероприятий не было, люди у памятника не задерживались, одни приходили, другие уходили.

Сейчас в Клайпеде ведется дискуссия о судьбе советских памятников.

"Столько лет стояли и никому не мешали. Неужели экономика оживет, если мы уберем памятник?" – возмущался Николай. Он сказал, что приходит каждый год, чтобы почтить память погибшего дяди и других людей, общается со знакомыми.

Другой русскоязычный мужчина также предлагал не смешивать нынешнюю политику с памятью о погибших.

"Я не одобряю запрет георгиевских лент. Не одобряю и войну в Украине", - сказал журналисту Delfi по-русски мужчина, который несколько десятков лет живет в Литве, но по-литовски не говорит.

Две женщины заявили, что подобные дискуссии омрачают покой умерших.

Журналист пояснил женщинам, что могилы никто убирать не будет, просто уберут композицию из красноармейцев.

"А, это пусть сносят. Может, Литве металла не хватает? Может, снесут и восполнят недостаток?", - сказали женщины.

А вот Зенонас, который 4 года назад вернулся из Хабаровска, где прожил 40 лет, сказал: "Этот памятник надо было снести 20 лет назад и сровнять все с землей".

Его русская жена согласилась с ним и сказала, что в Приморском крае и в Хабаровске было много ссыльных украинцев, потомков которых сейчас посылают воевать в Украину на российской стороне.

"Это бесчеловечно", - возмущалась женщина, которая сейчас интенсивно учит литовский язык.

Представитель Клайпедского комиссариата полиции Дарюс Петрайтис сказал, что до 12 ч, никаких инцидентов не было зафиксировано. В парке дежурят 25 полицейских. "Если мы видим человека с запрещенной символикой, говорим с ним, предупреждаем", - сказал он.

Однако без небольших инцидентов не обошлось. Сначала к кладбищу пришел мужчина с украинским флагом. Поскольку людей было немного, особого резонанса его появление не вызвало.

Через полчаса ветеран войны в Афганистане Виктор Ожерельев принес к памятнику цветы. На мужчине была униформа десантника с медалями и георгиевской лентой. Когда он проходил мимо полицейских, доверху застегнул куртку, чтобы этого не было видно. Когда он возлагал цветы, куртка была распахнута.

На просьбу журналиста объяснить такой поступок, Ожерельев сказал, что публично ничего не демонстрировал.

Вскоре на журналистов напали агрессивные русскоязычные, они прогоняли их и требовали "не вводить свои законы". Начался шум, тогда русскоязычные стали кричать: "Провокаторы, вон!" Так кричали в адрес троих мужчин, которые пришли в майках с надписью "Слава Украине!" и известное напутствие русскому военному кораблю. Тот факт, что это было написано по-русски, и возмутил женщину, она стыдила мужчин за нецензурные слова.

Другая женщина кричала "Слава Рейху!", видимо, имела ввиду, что Украиной якобы управляют нацисты.

Мужчины не стали накалять обстановку и удалились.

Возможно, в этом году жители Клайпеды в последний раз могут сфотографироваться у этого мемориала, поскольку назначена рабочая группа, которая до 10 мая должна представить главам города свои выводы по вопросу десоветизации этого места. Вполне возможно, что мемориал из Парка скульптур уберут.

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