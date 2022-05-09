Президент Литвы: отмечающая День Победы Россия иногда превосходит совершенные нацистами преступления

Отмечающая День Победы Россия сама иногда превосходит преступления, совершенные нацистами во время Второй мировой войны, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"Остается только пожелать и выразить надежду, чтобы вот этот день, который должен праздноваться российским обществом как день победы над другим агрессором, другим оккупантом, чтобы это был и момент задуматься, что же произошло, если сегодня они точно такие же агрессоры и иногда даже более жестокие, брутальные агрессоры, чем нацисты во время Второй мировой войны", - сказал президент LRT.

По его словам, российское общество "до сих пор не находит того места, где оно могло бы чувствовать себя в безопасности, успокоившимся и окончательно отказавшимся от своих традиций мессианизма или империализма".

Говоря о праздновании 9 мая в Литве, Науседа сказал, что проблема не в том, что люди едут почтить память своих дедов или прадедов, проявляют уважение к умершим и "жертвам той войны".

"Но если это всего лишь предлог для провокаций и, главное, для эскалации новой войны или лозунгов, не имеющих ничего общего с уважением к умершим, то, разумеется, такие вещи должны быть предотвращены и Литва не допустит провокаций против своих жителей и дискредитации, в конце концов, в этот самый день празднования", - сказал президент.

Он заявил, что места захоронений советских солдат не должны становиться "своеобразным средством пропаганды" и использоваться в целях, направленных против Литвы.

"В разных самоуправлениях ситуация очень разная, в одних из них эти памятники - это в основном надгробия, в других местах - это монументы с очень четкими идеологическими установками, посредством которых определенным образом оказывается идеологическое воздействие на общество", - сказал президент.

"Я просто призываю все самоуправления оценить ситуацию, но не мириться с этими реликтами пропаганды и разжигания войны, которых в Литве еще очень много", - сказал он.

В связи с так называемым Днем Победы в России в понедельник Литва опасается провокаций, которые могут перерасти в беспорядки из-за продолжающегося российского вторжения в Украину.

После начала войны в Литве было запрещено публичное демонстрирование георгиевских лент - популярного знака в среде празднующих День Победы на воинских кладбищах или у мемориалов, посвященных Красной Армии.

Возле них дежурят усиленные силы полиции, правоохранители намерены штрафовать тех, кто носит запрещенные символы.

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