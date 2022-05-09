Впервые в Литве состоится съезд литваков

Община евреев Литвы (литваков) приглашает приехать в Вильнюс 23-26 мая литваков со всего мира и принять участие в Пятом всемирном конгрессе литваков. В программе конгресса, который продлится 4 дня, будут дискуссии, посещения исторических мест и разные виды культурной деятельности, посвященные наследию еврее в Литве и достижениям литваков во всем мире.

Открытие конгресса состоится в парламенте Литвы. В Вильнюсской хоральной синагоге выступит кантор из США Йозеф Маловани.

Официально покровителем этого конгресса стала спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен: "Этот конгресс литваков пройдет на фоне войны в Украине, когда лихорадка войны бьет весь регион, значимый и для Литвы, исторической и современной, и для всех представителей культуры идиш в мире. Перед лицом слепой жестокости, насилия важно постоянно акцентировать человечность, сочувствие, вечные духовные ценности, из которых всегда черпала силы многолетняя традиция литваков. Это особенно актуально сейчас, когда на востоке Европы снова поднимает голову агрессивный, имперский антисемитизм, искажающий исторические факты и манипулирующий чувствами людей. Мы должны оказать этому сопротивление!"

"Всемирный конгресс литваков в Вильнюсе шлет весть всему миру - евреи в Литве имеют не только прошлое. В эти дни мы приглашаем на открытую беседу о будущем культуры литваков и о том, как важно передать ее нашим детям и внукам. Я уверена, что и литовское государство заинтересовано, чтобы литваки всего мира чувствовали себя как дома на земле своих предков", – сказала председатель общины Фаина Куклянски.

Значительное место в наследии литваков занимает кулинарное наследие, поэтому 23-26 мая в Вильнюсе, в кафе Beigelių krautuvėlė на ул. Пилимо, 4, литваки и все вильнюсцы и гости столицы смогут познакомиться с блюдами местных евреев.

Всю актуальную информацию о Пятом конгрессе литваков можно найти на странице общины в фейсбуке.

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