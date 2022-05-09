Люди с цветами собираются на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе

9 мая на Антакальнисское кладбище приходят люди, которые вспоминают окончание Второй мировой войны. 9 мая День победы празднуют в России, в остальных странах окончание ВМВ вспоминают 8 мая.

Около входа на кладбище собралась группа активистов с украинской символикой. Они встречают приходящих на кладбище словами "Слава Украине!".

На кладбище с утра идут люди с красными тюльпанами и гвоздиками.

Большинство собеседников Delfi сказали, что пришли на могилы родных, а выбрали этот день, поскольку сложилась такая традиция.

Мнение этих людей о войне в Украине разделилось: были те, кто открыто заявил, что не поддерживает войну, были и те, кто отказался говорить на эту тему. Были и люди, которые во всем винили Запад.

У памятника звучали советские песни, группе молодых людей не понравилось, что у входа на кладбище были установлены стенды с фотографиями из Украины.

"Кто это установил? Власти?, – вопрошал один из них. – Мне хочется, чтобы власть была объективной, чтобы показала полную картину. Сначала, чтобы поставили стенды о том, как 8 лет страдал Донбасс. (…) Одну сторону показываете, а другую - нет".

На вопрос, что делать сейчас с нынешней ситуацией, мужчина повторил позицию Кремля - перестать поставлять оружие Украине.

"Если мы хотим мира в Украине, надо перестать слать туда оружие. Я считаю, это очевидно: чем больше оружия в Украине, тем больше крови прольется. Я думаю, это и детям понятно", – сказал он.

Мужчина сказал, что он зарубежный литовец, а за событиями он следит по "открытым источникам".

Пожилой человек с гвоздиками сказал, что он пришел отметить День победы. Этот праздник важен лично для него.

"Погибли мой дядя и дедушка", – сказал Владас, который приходит почтить их память каждый год. Войну в Украине он не поддерживает, но у него нет однозначной позиции по вопросу причины этой войны.

"В XXI веке война - нонсенс. Мы не поддерживаем войну, но виноваты оба клоуна. И тот и другой воюют за квадратные метры", – сказал Владас.

На кладбище пришла и молодая семья с ребенком в коляске. Они пришли отметить "освобождение от фашизма".

"Пришли почтить память, воевали дедушки", – сказали Норбертас и Виолета. Войну в Украине они не поддерживают.

"Война никогда не была положительной позицией. Это только отрицательные эмоции. Ничего хорошего, когда гибнут люди. Военные ни при чем, это дело власти. То же самое и в Украине, и в России – военные ни при чем. Мы приходим почтить память погибших воинов, а не политику", – сказал Норбертас.

Две женщины пришли на кладбище с охапкой тюльпанов. Они пришли сегодня, а не 8 мая, по привычке.

"Мы привыкли 9 мая, это ничего не меняет", – сказала одна из них.

Вопрос о войне в Украине разозлил женщин, они поспешили уйти.

"Сегодня не тот день, чтобы говорить о войне в Украине. Сегодня совсем другой день. Сегодня 9 мая", – выкрикнула одна из женщин.

Другая встреченная женщина сказала, что этот день для нее важен, поскольку, если бы не было победы, не было бы и ее самой.

"Если бы не пришла советская армия, моего отца вывезли бы", - сказала она.

Другая жительница Вильнюса сказала, что приходит на могилы близких каждый год. Она принесла фотографию и историю своих близких.

"Я их внучка: с одной стороны Анны Тарас, с другой – Симеона. Мы - староверы, создаем семьи с людьми разных национальностей, которые говорят по-русски. Мой дедушка, видите, в 1914 г из Литвы ушел воевать в Первой мировой войне, он служил в царской кавалерии. (…) Мы - староверы. Дядя, старший сын Симеона, спас одну чешку из концлагеря и двух литовцев из своей деревни", – рассказала Ольга.

На вопрос о войне в Украине она дала загадочный ответ.

"Я всем говорю, поживите хотя бы три месяца в монастыре. Я провела там 10 лет. (…) В монастыре я стала больше интересоваться, откуда взялось католичество, поскольку отец моих детей католик. Вы, наверное, знаете, когда появилось католичество? В 1051-1053 гг, почитайте. Отвечая на эти вопросы, я всем говорю: поживите в монастыре и вы узнаете, чего русские никогда не делают. (…) Мне нравятся слова Папы Римского. Он сказал, что хватит НАТО бряцать оружием", – сказала Ольга.

Она заметила, что была в монастыре в Калининградской области.

Еще одна женщина, с которой говорила журналист, была из Харькова. По ее словам, для нее праздник победы - это традиция. Женщина сказала, что у нее этот день не вызывает ассоциаций с режимом Путина, но не скрывала, что переживает из-за войны и ей было тяжело покинуть Харьков.

Вильнюсский муниципалитет установил около входа на кладбище стенды с фотографиями из Украины, где идет война.

В Литве была запрещена демонстрация символов войны России в Украине и георгиевской ленты.

Около кладбищ в Литве будут дежурить полицейские, людей с георгиевскими лентами ждут штрафы.

В Каунасе на кладбище пришел пожилой человек с георгиевской лентой.









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