Экономист: Европе не удастся мгновенно заменить российский газ

Экономист Римантас Рудзкис сказал, что Россия сейчас получает большую прибыль за счет экспорта газа, поскольку газ стоит в 2–3 раза больше, чем обычно стоил на рынке. По словам специалиста, после того как страны Евросоюза введут эмбарго на российский газ, цены взлетят до космических высот.

"Мгновенно заменить российский газ не получится, потому что большинство поставщиков заключили контракты до 2027-2028 гг., у них немного свободных мощностей, исключение разве что США, которые повышают добычу и экспорт газа. Но, конечно же, это не такое количество, которое нужно для замены всего российского газа в Европе", – сказал в понедельник на Žinių radijаs Рудзкис.

Профессор сказал, что сейчас принимают много решений, которые очень неопределенные, неясно, насколько строго они будут осуществляться, и как удастся распределить потоки. По его мнению, если Европа завтра откажется от российского газа, его цена сразу же вырастет.

"Цена и сейчас очень высокая, около 1200 долларов за 1000 куб м, это в 6 раз выше чем в 2019 г. Еще до войны, осенью 2021 г. были моменты, когда цена поднималась до 2300 долларов, это в два раза выше нынешней цены", – заметил Рудзкис.

По словам экономиста, сейчас сложно прогнозировать экономические показатели, поскольку при их принятии доминирует политика, а не экономическая логика.

"Сейчас идет война не столько России с Украиной, сколько России с западным миром, Россия бросила вызов всей западной цивилизации", – сказал профессор.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!