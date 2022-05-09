Депутат: это война не только Путина – виновным придется ответить

Депутат парламента Литвы, председатель Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас 8 мая в фейсбуке рассуждал на тему, с какой речью Владимир Путин выступит 9 мая на Красной площади в Москве во время парада. А также, что этот парад означает в контексте войны, которую Россия начала против Украины.

"Сегодня гадают, чего ждать от выступления Путина: официального объявления войны и всеобщей мобилизации? Новых угроз об использовании оружия массового уничтожения? Объявления планов аннексии оккупированных украинских территорий? В любом случае сегодня безошибочно мы можем предугадать - будут прославлять российскую армию и ее якобы историческую миссию против Украины, первой жертвой парада будет правда", – писал политик.

Он сказал, что война России в Украине - не только война Путина.

"На 75-й день военной агрессии против мирной Украины в этом параде абсолютного зла будет участвовать и принимать его уже не просто хозяин Кремля, отличающийся враждебной в отношении Запада риторикой, и бряцающая оружием его армия, а преступники замучившие и убившие десятки тысяч невинных людей, совершившие преступления против человечности, и их главари. И накануне этого парада мы должны ясно сказать, что это не война одного Путина. Это война всего Российского государства и российского народа, которая идет с одобрения абсолютного большинства этого народа", – подчеркнул Кащюнас.

По его мнению, Россия совершила преступление, за которое должна получить как индивидуальное, так и коллективное наказание – как государство.

"Мало того, Российское государство, президент России, российская армия и другие насильственные структуры, а также российский народ осуществляет, побуждает и поддерживает самые жуткие преступления, которые больше двух месяцев совершают против украинцев.

Кстати, их благословляет православный патриарх. Сегодня уже обосновано можно утверждать, что бесспорно известно - жуткие убийства в Буче, Ирпене и в других местах проводились санкционировано, с разрешения Российского государства, это не были действия отдельных военных или отрядов. Российская армия действовала по приказу, совершала эти преступления преднамеренно, она знала и понимала последствия этих действий", – сказал политик.

По его словам, и уничтожение Мариуполя с десятками тысяч жителей - это решение и ответственность России.

"Ответственность и на тех миллионах граждан России, которые радуются и аплодируют, когда видят убийства в Украине. Как назвать того, кто истязает и убивает невинных людей, получая от этого удовольствие и не боясь главного свидетеля - своей совести, того, что, оставшись наедине с ней, она ему на протяжении всей оставшейся жизни будет напоминать о жертвах? Российские военные, а на самом деле садисты-убийцы, не имеют в себе этого внутреннего свидетеля (совести)", – писал Кащюнас.

Он заметил, что если преступление не будет остановлено, то в Украине, наверное, осуществят геноцид.

"Международный трибунал объявил сейчас уже бывшей Югославии, что геноцид - это преступление над всеми преступлениями, он может быть осуществлен и в конкретном географическом месте - как было в Боснии, в Сребренице. Мы видим это под Киевом, это как ужасное отражение этого преступления, копия Сребреницы в XXI в. Россия через своего президента, политическую элиту, госпропаганду и госполитику, которую поддерживает абсолютное большинство российского народа, призывает к дегуманизации украинцев, их уничтожению, а потом отрицанию этой бойни. Изнасилованные женщины и дети, убитые старики, замученные пленные и гражданские, тысячи и тысячи жертв в Украине, в российскую глубинку вывезенные десятки тысяч жителей Украины, а в их бывшие дома уже, наверное, вселились убийцы их близких, похищенные и вывезенные в Россию дети, вот что такое российская армия, которая будет маршировать по Красной площади", – писал Кащюнас.

По его словам, запад уже услышал и осознал, что Россия не непобедимая, а Украина, пусть путем большой жертвы, но может победить.

"Конечно, для этого нужно как можно скорее оказать больше помощи. Я верю, что она будет. Но сегодня надо сделать еще один шаг в определении Запада: эта война должна завершиться развалом российского режима, совершившего все мыслимые преступления.

"Без Путина не будет и России", – предупреждает председатель российской Думы, повторяя формулу нацистской идеологии. Такая Россия не нужна", – пишет Кащюнас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!