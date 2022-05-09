67,3% респондентов указали, что они одобряют или скорее одобряют такой запрет.

Запрет не поддерживается на 20% жителей Литвы, на вопрос не ответили 12,6% опрошенных.

Доцент факультета коммуникаций Вильнюсского университета Мантас Мартишюс сказал, что такое большое число тех, кто поддерживает запрет свидетельствует об информационной грамотности общества.

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Накануне 9 мая генкомиссар полиции Литвы призвал не носить запрещенную символику

Публичный показ георгиевских ленточек вышеупомянутых букв в Литве был введен после вторжения России в Украину.

В понедельник, когда Россия и ее зарубежные общины празднуют день победы над нацистской Германией, литовские официальные лица опасаются провокаций в стране, в том числе публичного с использованиям этих символов.

Опрос также показывает поддержку населением Литвы запрета на въезд в страну артистов из России и запрет на их концерты, выставки и другие выступления.

С таким запретом согласились бы 58,3% опрошенных, 25,3% населения не согласились бы. У 16,4% не было ответа на этот вопрос.

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