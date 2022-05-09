Погода на неделю: будет и 22 градуса тепла, но в выходные ждут перемены

В понедельник погоду в Литве обусловит антициклон. Днем будет сухо и солнечно. Небольшая облачность ожидается на северо-востоке. Днем будет 11–16 градусов, теплее будет в Жемайтии.

Во вторник Литва останется в зоне действия антициклона. Ночь будет сухой и звездной. Утром будет всего несколько градусов выше нуля, на поверхности почвы заморозки до 0–4 градусов, холоднее будет на востоке страны. Днем Литва попадет в западную, более теплую часть антициклона. Будет солнечно. Воздух на востоке прогреется до 14–17 градусов, а на западе - до 17–19.

В среду к Литве с запада приблизится зона низкого давления. Ночью будет облачно, но вероятность дождя увеличится. Заморозков не ожидается, температура составит 6–11 градусов. Днем над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, во многих районах пройдут небольшие дожди. Местами с грозами. Воздух прогреется до 17–22, на западе будет 14–16 градусов выше нуля.

В четверг погоду обусловит южная часть циклона. И ночью и днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 5–10 градусов, днем 14–19 выше нуля, у моря будет всего около 13 градусов тепла.

В пятницу условия практически не изменятся. Ночью во многих районах, днем местами пройдут небольшие дожди. Температура ночью снизится до 6–11 градусов, днем воздух прогреется всего до 13–18 градусов тепла.

Согласно прогнозам, в выходные в Литву придет новый циклон, будет ветрено, прохладно и дождливо.

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