Спикер Сейма Литвы: день окончания войны напоминает, к чему приводит агрессия

Празднование окончания Второй мировой войны – это возможность вспомнить, к чему приводит агрессия, сказала председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, которая в воскресенье почтила память жертв войны в Панеряй.

"В Европе снова идет война, и Литва делает все возможное, чтобы помочь нашим братьям и сестрам в Украине. И этот день — день памяти жертв - это еще одна возможность вспомнить о страшных вещах — агрессии, имперских амбициях, возрождение которых, к сожалению, мы сейчас видим в России", — заявила спикер Сейма журналистам в Панеряй.

Премьер-министр Ингрида Шимоните, которая также принимала участие в памятных мероприятиях, говорит, что Россия превращает память о Второй мировой войне в миф о своей имперской мощи.

"Вторая мировая война — огромная незабываемая общая трагедия. Однако мы уже много лет являемся свидетелями того, как память об этой войне в России превращается в ресурс для создания мифа об имперской мощи, в котором Советский Союз не рассматривается как агрессор, а о разделе Сталином и Гитлером Восточной Европы комфортно молчат.

Результатом этого длительного процесса является неспровоцированная преступная война в Украине", — сказала она.

По мнению В. Чмилите-Нильсен, когда Россия снова пытается повторить историю, необходимо приложить все усилия, чтобы Украина как можно скорее стала полноправным членом Европейского Союза и выиграла развязанную против нее войну.

Окончание Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, что знаменует собой окончание совместных усилий всех воюющих государств и безоговорочного акта капитуляции, подписанного Германией в этот день в 1945 году.

Россия отмечает так называемый День Победы 9 мая, в Литве в этот день опасаются инцидентов на советском кладбище из-за российского вторжения в Украину.

В. Чмилите-Нильсен заявила, что не испытывает беспокойства по поводу понедельника, и призвала людей "быть серьезными, не поддаваться на провокации, если таковые будут".

Однако, по словам спикера Сейма, последние месяцы показали, что Литва способна слаженно решать даже "сложные" вопросы, и надеется, что люди и дальше будут сплоченными.

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