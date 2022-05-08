Глава Минздрава Литвы — об ошибках в управлении пандемией: поменял бы работу трех учреждений

Планируемая реформа медицинских учреждений и изменение системы возмещения расходов на лекарства вызывают много дискуссий и вопросов как у пациентов, так и у врачей. Министр здравоохранения Арунас Дулькис в интервью Delfi рассказал о проблемах здравоохранения последних лет, ошибках в управлении пандемией и грядущих переменах.

Критикует работу НЦОЗ и ЦИЗ

В передаче у министра спросили, какие ошибки он видит в управлении пандемией за последний год и что бы сейчас сделал по-другому. По словам А. Дулькиса, в течение последнего года пандемии стало ясно, что необходимо усиливать работу подведомственных министерству учреждений, таких как Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ), Центр инфекционных заболеваний и СПИДа (ЦИЗ), Центр чрезвычайных ситуаций, Национальная лаборатория.

"На мой взгляд, за годы управления пандемией эти учреждения должны были иметь больший вес в плане своей работы. Что касается алгоритмов тестирования, организации вакцинации, логистики, много других организационных моментов, где значимость в основном представляли внешние эксперты, Правительство, Канцелярия Правительства, Минздрав.

Что касается Минздрава, то наш аналитический потенциал должен быть усилен. Должно быть больше аналитиков, специалистов, способных анализировать информацию. Мы открыли много данных во время этой пандемии, но было явное отсутствие объяснений для общественности", — сказал А. Дулькис.

По словам министра, если бы правительство уделяло больше внимания методам тестирования после первой волны пандемии, если бы были обеспечены тестами, карантина во время второй волны осенью можно было бы избежать.

Сейчас, по мнению А. Дулькиса, необходимо проводить сероэпидемиологические исследования, следить за изменением уровня защиты вакцин.

"Такие вещи, как мониторинг потоков в организациях, маски, гигиена рук, рекомендуются и должны оставаться постоянными. Теперь, прежде всего, нам нужно посмотреть на защиту вакцин. Во-вторых, у нас пока нет информации о новых штаммаъ, представляющих угрозу. Но мы должны быть начеку, у нас должны быть тесты, реагенты, лаборатории должны быть готовы, чтобы мы могли легко начать тестирование снова, если заболеваемость начнет расти", - сказал министр.

Отвергает разговоры о сокращении финансирования

Одной из самых больших целей в системе здравоохранения в этом году - реформа медицинских учреждений. По словам министра, реализация реформы начнется в 2023 году. В частности, идет подготовка к реформе скорой помощи.

Тем не менее медики критикуют реформу медучреждений, говоря, что она направлена ​​не на улучшение услуг, а на экономию денег. По словам А. Дулькиса, некоторые нарекания возникают из-за отсутствия глубокого изучения фактов.

Окончательный порядок компенсации пока не определен

Еще одной проблемой, которую видят врачи, является реорганизация дневного стационара хирургии. После этого пациент сможет проводить в хирургическом стационаре всего 12 часов. Врачи говорят, что такое решение представляет опасность для здоровья пациентов. Однако министр такие опасения отметает.

"Кажется, риски растут, потому что кто-то распространяет совершенно неверную информацию. Требования о 12 часах нет. Его нет. Я знаю, что один из элементов разговоров был о 12 часах, потому что в западных странах достигнут 12-часовой результат, у нас - дневная потребность. Это означает, что наиболее сложные операции нужно начинать в первой половине дня", — сказал А. Дулькис.

По словам министра, если операция оказывается сложной, ее всегда проводят в стационаре, а не в дневном центре хирургии. По его словам, в Литве многие операции, которые можно было бы проводить в дневных хирургических центрах, проводятся в больницах, которые необходимо реформировать.

Еще одна важная тема здравоохранения в этом году — изменение порядка компенсации расходов на лекарства. Пожилые пациенты опасаются, что новый порядок сузит их выбор и позволит выбирать только самые дешевые лекарства. Также говорят о повышении цен на лекарства. Однако, по словам министра, пока неясно, какой порядок станет окончательным.

"Сейчас обнародован пакет различных новых предложений. Большинство из них - из скандинавских стран. Среди них нет предложения изменить порядок, поэтому человек может выбрать любой препарат из списка, а не только тот, что с самой маленькой доплатой. Такой порядок сохраняется", — сказал А. Дулькис.

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