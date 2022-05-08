Таких цифр не было давно: 29 новых случаев коронавируса и 2 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались два человека, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 177,6 случая.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

В настоящее время коронавирусом все еще болеют 6 379 человек.

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