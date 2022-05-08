Поиск работы в Литве: без опыта и знаний, но меньше чем за 1000 евро работать не идут

Поиск сезонных вакансий и сотрудников набирает обороты. Крупные города страны конкурируют не только с зарубежными странами, но и с литовским взморьем. Если зарплата на той же работы за границей может быть в полтора раза выше, то разница между зарплатой на взморье и в Вильнюсе может достигать 600 и даже 1000 евро.

Литовцы охотнее выбирают работу в офисах

По словам руководителя Литовской ассоциации компаний по трудоустройству Аурелии Малдутите, сейчас начались поиски работников на сезонные работы. Сменных работников также ищут в сферах, где работодатели отпускают в отпуск постоянные коллективы. По словам собеседницы, сотрудники нужны везде и их как всегда не хватает.

"Мы хорошо почувствовали нехватку работников год назад, когда вернулись после периода пандемии, когда открылись некоторые виды деятельности, которые были закрыты в тот период. Как ощущали нехватку, так и продолжаем ощущать до сих пор. Так происходит во всей Европе, а не только в Литве.

Мы предлагаем бесконечное количество работ разных направленностей. Литовцы охотнее идут на хорошо оплачиваемые места в офисах. Эти вакансии наиболее востребованы, там не требуется специальной квалификации. Такие работы в настоящее время являются самыми популярными", — говорит А. Малдутите.

Персонал ресторанов стягивается к морю

Томас Римвидис, член правления Литовской ассоциации ресторанов и гостиниц, руководитель ресторана Ertlio namas и шеф-повар также отметил большую нехватку работников в сфере обслуживания.

"Пандемия сильно ударила по нашему сектору. По нашим оценкам, за два года после пандемии мы потеряли около 40% специалистов, которые смогли вернуться на рынок труда, потому что наша сфера услуг не является гарантом стабильности для молодежи, которая здесь обычно работает.

Очень сложно предугадать, как будет выживать ресторанный бизнес, будут ли снова ограничивать деятельность, насколько сильно, будет ли у ресторанов постоянная занятость. Мы пережили пандемию, теперь началась война. Это политическая ситуация, которая не дает нашему сектору преимуществ, стабильности и гарантий, которые ищут молодые люди", — сказал он.

Эта весна показывает, что расценки на сезонные работу растут, однако наблюдается огромная нехватка работников, даже процентов на 15-20% выше, чем до пандемии. Количество работников в нашем секторе не увеличилось, их ротация происходит по всей Литве. Из Вильнюса и других городов на море едут те, кому нужны быстрые и хорошие деньги. Но необходимо провести самооценку условий и продолжительности труда, понять, действительно ли это экономически выгодно", — отмечает Т. Римвидис.

В теплое время года взморье, по словам собеседника, жестко конкурирует за рабочих с городами и курортами, иногда не очень красивыми и легальными способами.

"Многие рестораны платят по 2–3 тысячи на руки, может, не все платят налоги, но работают по 250–300 часов, один выходной в неделю. Разница в зарплате 500-600 евро, иногда 1000 евро, но в условиях труда огромная разница: налоговая система, нарушения ТК. В результате они могут платить более высокие зарплаты и "воровать" столичных рабочих. Например, половину команды "купили" у одного бирштонского ресторана. Что тогда делать, как найти сотрудников в Бирштонасе?", — говорит Т. Римвидис.

Молодежь требует неадекватной оплаты

По словам собеседницы, зарплаты сотрудников не вырастут больше, чем они выросли до сих пор.

"Зарплаты резко выросли в конце прошлого года как из-за конъюнктуры рынка и нехватки работников, так и с момента повышения минимальной зарплаты с января. Большинство производственных компаний были вынуждены пересмотреть свои зарплаты, в соответствии с коэффициентами их увеличивать.

Чтобы она выросла больше, чем сейчас... Не знаю, насколько это было бы нормально для нашего рынка. Пока мы видим, что ситуация на рынке найма стабилизировалась. Это видно и по тому, о чем просят сами работники", — отмечает глава Литовской ассоциации компаний по трудоустройству.

По ее словам, особенно большое количество молодых людей часто хотят неоправданно высоких зарплат, даже не имея ни опыта, ни необходимой квалификации.

Без тысячи "на руки" не хотят работать

"Без тысячи "на руки" никто из молодежи, наверное, в большинстве случаев даже не идет. Без каких-либо знаний, квалификации и опыта. А зная, сколько дополнительных усилий потребуется для обучения, иногда эта сумма не совсем адекватна. Но все зависит от позиций. Есть компании, которые готовы платить больше 1000 евро "на руки" в самом начале, но потом должны быть взаимные договоренности, что сотрудник действительно будет работать", — говорит собеседник.

Член правления Литовской ассоциации ресторанов и гостиниц согласен с тем, что меньше чем за 1000 евро молодые люди в рестораны работать не идут.

"Я бы добавил весь пакет: телефон, парковочное место, возможность аренды, услуги такси, питание, потому что тысячу евро хочется оставить себе. Конечно, молодых людей можно понять: когда на рынке есть спрос, и они могут выбирать, пойти работать за 600 евро или за 1000 евро, они лавируют в этом месте", — говорит Т. Римвидис.

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