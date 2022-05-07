Экс-глава КС Литвы: в связи с агрессией России против Украины необходим специальный трибунал

В связи с агрессией России против Украины необходимо создание специального трибунала, иначе не будет оценена идеологическая основа военных преступлений, считает бывший председатель Конституционного суда (КС) Литвы Дайнюс Жалимас.

"Необходимо учредить специальный трибунал по агрессии России против Украины. Почему он необходим? Несмотря на то, что есть достаточно разных механизмов - и Международный суд, и Международный уголовный суд - но нет единого существенного механизма - нет никакого международного суда, обладающего сегодня юрисдикцией над большим злом - агрессией. Не было бы агрессии, не было бы у нас никаких других преступлений", — заявил Жалимас.

На международной конференции в литовской столице обсуждались возможности обеспечения индивидуальной уголовной ответственности лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко за военные преступления в Украине.

Жалимас отметил, что предлагаемое создание специального трибунала по примеру Нюрнбергского обеспечит привлечение к уголовной ответственности руководителей России и Беларуси за агрессию в Украине, которая, как он подчеркнул, является "идеологически мотивированным преступлением".

"Агрессия — это идеологически мотивированное преступление, и оно очень опасно, можно сказать, что международное сообщество его прозевало. У нее еще нет такого устоявшегося названия - идеология "рашизма" (от англ. Russia), некая смесь советизма и нацизма, согласно которой существуют нации, не имеющие права на существование вообще", - отметил юрист.

"Нам здесь не следует ожидать каких-то исключений, но в первую очередь это касается украинцев и белорусов, и оно пронизано тотальной ненавистью ко всему, что является ценностями демократического мира. Только оценка преступления - агрессии - дает основание для оценки этой идеологии и оттеснения ее на обочину навсегда", — сказал Жалимас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!