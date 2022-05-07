За неделю в Литву прибыли 1,5 тыс военных беженцев из Украины

За неделю в Литву приехало 1,5 тыс. военных беженцев из Украины, всего их зарегистрировано 51,1 тыс., свидетельствуют данные Департамента статистики.

Среди прибывших с минувшей пятницы 475 - несовершеннолетние, 146 из которых были младше шести лет.

Около трети, т.е. почти 19 тыс., были зарегистрированы в Вильнюсе, в регистрационном центре и в Вильнюсском отделении Миграционной службы.

8,7 тыс. беженцев было зарегистрировано в Каунасе 7,3 тыс. - в Клайпеде, 5,4 тыс. – в Алитусе, 2,7 тыс. - в Шяуляй, 1,9 тыс. - в Мариямполе, 1,4 тыс. человек – в Паневежисе. В Таураге зарегистрировано около тысячи мигрантов, в Тельшяй и Утене – более 800.

5,5 тыс. прибывших в Литву военных беженцев – дети до шести лет, 15,2 тыс. - от шести до 18 лет, почти 2,4 тыс. – люди старше 65 лет.

Большинство прибывших обращались за временным видом на жительство по гуманитарным причинам. Большинство из них - женщины и дети.

Данные департамента также показывают, что при общем снижении потока беженцев самой многочисленной группой прибывших с начала прошлой недели стала группа лиц в возрасте 18-26 лет, которая ранее не была доминирующей.

По словам экспертов ведомства, эта группа была самой редко встречающейся в ​​марте.

Кроме того, отмечается увеличение доли молодых мужчин, прибывающих из Украины.

"Процент зарегистрированных женщин в возрасте 18-26 лет значительно снизился за последнюю неделю. Это означает, что в связи с изменением ситуации в Украине (пересечение границы, ход войны, материальное положение семей и т. д.) в Литву стало приезжать больше молодых мужчин", — говорят эксперты.

По их данным, в марте молодые мужчины составляли около 15% потока в этой возрастной группе, теперь - почти 40%.

По профессиям, указанным приезжими, наибольшую долю среди украинских беженцев составляли работники торговли и здравоохранения, их зарегистрировано соответственно 2172 и 2003, а также менеджеры (1986), экономисты (1867), повары (1823 ), бухгалтеры (1624), инженеры (1512), строители (1385), учителя (1241), научные работники (1132).

По данным ООН, с начала войны России в Украине страну покинуло около 5,7 млн ​​человек, не менее 7,7 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома, но остались в Украине.

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