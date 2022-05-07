Коронавирус в Литве: 196 новых случаев и 3 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 3 человека, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 191,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 10%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Один умерший от COVID-19 за минувшие сутки относился возрастной группе 50-59 лет, второй - 70-79 лет, третий был старше 90.

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