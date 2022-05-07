Литва, утратившая коридор транзита: одни ждут конца войны, другие - ищут возможности

Литва за очень короткое время потеряла конкурентное преимущество в качестве транзитного коридора между Востоком и Западом, и различные логистические цепочки переживают эту потерю по-разному - некоторые ждут окончания войны и восстановления экономических связей с Россией и Беларусью, другие - видят новые возможности и большую интеграцию с Западом.

Закрытие восточных рынков из-за войны в Украине показало, что не всем удалось приспособиться к внезапным изменениям, и сектор транспорта и логистики, который ранее приносил огромные доходы, является одним из факторов, который может замедлить экономический рост Литвы.

В последние месяцы резко сократился объем грузов, перевозимых через Литву всеми видами транспорта: автомобильным, морским, железнодорожным и воздушным.

У некоторых видов бизнеса еще есть будущее с восточными соседями, но считается, что война лишь больше интегрирует Литву в Запад, что откроет новые возможности, и что бизнес еще долго будет настороженно относиться к России и Беларуси, даже после смены режимов. Литовские компании активно ищут новые экономические связи и рассчитывают, что хотя бы небольшая часть потерь будет компенсирована отечественной промышленностью.

Прогнозируется сокращение экономики почти на 4 млрд евро

На литовский реэкспорт пока приходится около четверти всего экспорта, при этом значительную долю в нем занимали российские и белорусские товары, поэтому внезапное закрытие этих рынков ведет к значительным изменениям в литовской экономике, говорит аналитик INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене.

"В целом меняется вся модель действий Литвы как транзитной страны. До сих пор все было очень ясно, мы использовали свое конкурентное преимущество в качестве коридора между Востоком и Западом, и этот экспортный поток, который на самом деле был огромным, давал хлеб всему сектору логистики. Это, естественно, повлияет на весь уклад бизнеса и модель, которая сложилась до сих пор", — сказала экономист BNS.

По ее словам, реэкспорт в Россию в прошлом году составил 26%, а в Беларусь – 7% всего экспорта Литвы.

Гените-Пикчене называет транспортный сектор крупнейшим экспортером услуг в стране, который в настоящее время испытывает серьезные проблемы и может оказать существенное влияние на показатели экономического роста.

Генеральный директор Ассоциации перевозчиков Литвы Linava Зенонас Буйвидас заявил, что с закрытием восточных рынков экспорт литовских транспортных услуг может сократиться примерно на 1,2 млрд евро.

"В прошлом году литовский экспорт транспортных услуг в Россию составил 701 млн. евро, а в Беларусь - 391 млн евро, в целом на СНГ пришлось 1,2 млрд евро", — утверждает он BNS.

По словам главы Linava, в настоящее время транспортные, логистические и таможенно-брокерские компании по причине закрывающихся рынков Восточной, Центральной и Дальней Азии фиксируют сокращение оборота в 30-80%, в результате некоторым компаниям все больше не хватает оборотных средств для выплаты заработной платы работникам, топлива, ремонта и налогов.

Это может привести к сокращению литовской экономики на 3-4 млрд евро, считает глава ассоциации.

Частный сектор готов, государство – нет

По словам Гените-Пикчене, частный сектор Литвы уже некоторое время назад рассматривал Россию и Беларусь как рискованные и политически нестабильные рынки, поэтому постепенно снижал свою зависимость от них и легче перенес текущий удар.

"Если оценивать ситуацию с 2014 года, после аннексии Крыма, мы наблюдаем очень активную переориентацию логистического сектора частного бизнеса Литвы с рискованных и политически нестабильных рынков. Его зависимость снизилась, экспорт услуг сократился, роль России и Беларуси и без того была низкой в этом контексте", — сказала экономист BNS.

"Процесс адаптации идет достаточно слаженно, гибко, плавно и быстро, мы надеемся, что и в этот раз у нас не будет такой реакции и долгосрочного воздействия", — добавила она.

Однако, по словам Гените-Пикчене, государственные компании не были готовы к такому сценарию, что и нанесло им самый большой удар.

"Тандем государственных Литовских железных дорог и Клайпедского порта оставался крайне зависимым, на них пришелся самый серьезный удар, они не были к нему готовы, потоки были недостаточно диверсифицированы, поэтому мы сейчас слышим о массовых увольнениях и других последствия", — сказала аналитик.

На минувшей неделе ЛЖД сообщила об увольнении до 2 тыс. работников, группа прогнозирует в этом году 150 млн евро потерянных доходов.

Железнодорожники не видят больших перспектив

По словам Гените-Пикчене, незамерзающий порт в Литве является большим конкурентным преимуществом перед Латвией, и вызывает беспокойство тот факт, что строящаяся железная дорога европейского стандарта ширины колеи Rail Baltica не будет напрямую соединена с Клайпедой.

"Не будет ли удобнее перевозчикам ехать прямо на север и там искать партнеров? Это повышает беспокойство", — сказала экономист.

В настоящее время Клайпедский порт готовится к перевозке зерна из Украины по железной дороге, но сложности вызывают разные стандарты колеи: в Литве и Украине до сих пор используется советская широкая колея, а в Польше — европейская узкая колея. Хотя пилотный состав уже запущен, Гените-Пикчене размышляет, захочет ли бизнес этим заниматься.

Глава ассоциации железнодорожных компаний Литвы и представитель частной ж/д компании LGC Cargo Томас Кершис также говорит, что перевозка зерна из Украины слишком сложна и дорога, поэтому считает такую возможность туманной.

По словам Кершиса, железнодорожные перспективы страны по-прежнему зависят от восточных соседей, поскольку перевозить грузы в Европу через Польшу дорого, а собственный внутренний рынок слишком мал.

Возвращение на российский и белорусский рынки сомнительно

По словам Гените-Пикчене, восстановление экономических отношений с Россией и Беларусью — это вопрос больше геополитических решений, но не менее важным является испорченная репутация стран, которая может иметь решающее значение для бизнеса при принятии решения о будущем сотрудничестве.

"На мой взгляд, нынешние Россия и Беларусь обрекают себя на полную экономическую изоляцию, мы видим какова репутационная нагрузка у этих стран, поэтому ни одна прогрессивная компания, которая хочет работать на Западе, не захочет рисковать своей репутацией", — сказала Гените-Пикчене BNS.

По ее словам, восстановление экономических отношений с этими странами будет зависеть от направления развития региона или смены режимов и политики в странах.

Она считает, что война только ускорит процессы экономической поляризации в мире.

Гендиректор Linava считает, что в будущем не следовало бы смотреть на Россию и Беларусь, если бы государство помогало бизнесу успешно переориентироваться на другие рынки, так как этот процесс может занять от полугода до одного года.

Авиаперевозки также сократились

В начале 2022 года объем авиагрузов в литовских аэропортах вырос – в первом квартале было перевалено 6,15 тыс. тонн или на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные литовских аэропортов.

Однако Игорь Шостак, представитель компании по наземному обслуживанию Litcargus, говорит, что геополитические изменения в мире не обошли стороной и этот вид транспорта – в первую очередь, потеряны грузы из Украины.

"Некоторый процент нашего общего грузопотока действительно был транзитным, ряд литовских компаний пользовались услугами компаний, которые мы обслуживаем. (…) Было сообщение с Украиной, с двумя аэропортами в Киеве, Одессе, по этим направлениям летало много компаний, было много грузов", - сказал он BNS.

Объемы грузов в Литве также уменьшились из-за ограничений полетов: когда началась война, Литва и другие страны континента закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков, а Россия запретила полеты компаний Евросоюза, что привело к изменению воздушных маршрутов.

Не трагедия, а возможность

Президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка, говорит, что грузооборот в Клайпедском порту в первом квартале этого года снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на что, несомненно, повлияли геополитические события. Однако он не назвал это трагедией и напомнил, что это не первый крупный кризис.

"Это не тупик, однако ситуация достаточно сложная, ведь грузы, следовавшие с Востока на Запад, остановились. Но порт переживал много кризисов, они повторяются каждые десять лет, и мы адаптируемся, хотя не всем это удается", — сказал глава ассоциации на Клайпедском экономическом форуме на прошлой неделе.

По его словам, потери частично компенсируются не только новыми рынками, но и укреплением литовской промышленности.

Аналитик INVL Asset Management Гените-Пикчене считает, что Литва уже сильно интегрирована в так называемый европейский полюс, и в нынешней ситуации может открыться еще больше возможностей.

"Во время пандемии мы воспользовались нишами сокращающихся цепочек поставок, и этот процесс, скорее всего, продолжится, и логистика, и особенно автомобильный транспорт смогут себя реализовать", - пояснила она BNS.

По данным Департамента статистики, оборот (без НДС) транспортных и складских предприятий в 2020 году в Литве составил 11,8 млрд.евро, в ценах того периода на него приходилась почти четверть ВВП страны.

Международный транспортно-логистический альянс сообщает, что литовский автомобильный транспорт генерирует 8% ВВП страны и 32% общего объем экспорта услуг Литвы.

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