Глава МИД Литвы - в Киеве: нужно начинать восстановление Украины

Находящийся в Киеве вместе с коллегами из стран Балтии министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что время начинать смотреть в будущее и восстанавливать Украину.

"Для прекращения агрессии России необходима дальнейшая военная поддержка Украины и усиление санкций. Вместе мы должны смотреть в будущее и начать восстановление и возрождение Украины. Мы продолжим работу с партнерами, координируя наши действия в этих областях", - отмечает Ландсбергис.

В пятницу Ландсбергис вместе с министрами иностранных дел Эстонии и Латвии Эвой-Марией Лийметс и Эдгарсом Ринкевичсом встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел этой страны Дмитрием Кулебой, сообщает МИД.

Президент Украины Зеленский поблагодарил страны Балтии во время визита делегации в своем официальном Telegram-аккаунте.

"С самого начала войны страны Балтии первыми поддержали Украину и оружием, и дипломатией. Мы благодарим министра Эстонии Эву-Марию Лийметс, Латвии - Эдгарса Ринкевичса и Литвы - Габриэлюса Ландсбергиса за посещение Киева! Важно не только усилить санкционное давление, но и сохранить целостность санкций. Мы не должны позволить агрессору избежать их и продолжать финансировать преступную войну против Украины", - говорится в посте.

В сообщении МИД говорится, что на встречах обсуждалась ситуация с безопасностью в Украине и регионе, а также сопротивление Украины российской военной агрессии.

"Этот визит - проявление солидарности наших стран с Украиной. Мы понимаем, что Украина и ее народ сражаются не только за свою свободу, но и за нашу свободу, поэтому вместе с нашими партнерами мы будем продолжать оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией", - заявил министр Ландсбергис.

Во время встречи с президентом Украины министры стран Балтии подчеркнули свою поддержку членства Украины в Европейском союзе.

"Мы должны четко сказать, что дверь в ЕС не только открыта для Украины, но и что ей будет предоставлен статус кандидата. Надеемся, что нам удастся закрепить это на саммите ЕС в июне", - приведены слова Ландсбергиса в сообщении МИД.

Министры иностранных дел стран Балтии и Украины обсудили сотрудничество на международной арене с целью привлечения России к ответственности за совершенные преступления. Министры подчеркнули свою поддержку всех усилий международного сообщества по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях России и подчеркнули уже оказанную практическую помощь в сборе доказательств.

Министр Ландсбергис вместе со своими балтийскими коллегами также посетил Ирпень, где обсудил с представителями Украины действия ЕС и международного сообщества по содействию восстановлению Украины.

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