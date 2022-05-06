Суд оставил в силе приговор осужденному за шпионаж в пользу России Альгирдасу Палецкису

В пятницу Апелляционный суд Литвы оставил в силе приговор Альгирдасу Палецкису, который осужден за шпионаж в пользу России на шесть лет лишения свободы .

Поскольку жалоба адвоката осужденного была отклонена, а приговор вступил в законную силу, Палецкис может быть направлен для отбывания тюремного заключения.

Коллегия из трех судей объявила, что оставляет в силе решение Шяуляйского окружного суда, которым суд приговорил Палецкиса к реальному тюремному заключению. До сих пор он находился на свободе под усиленным надзором и предварительно заплатив 50 тысяч евро залога.

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Признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности.

Палецкис отрицал вину, утверждал, что это было журналистское расследование, что он не знал о принадлежности граждан России к спецслужбам.

Ранее Палецкис был осужден за отрицание советской агрессии во время событий 13 января 1991 года в Литве. По данным дела, Бертаускас и Палецкис должны были собирать информацию о судьях, прокурорах, специалистах Литвы, которые расследовали дело о событиях 13 января 1991 года.

По мнению суда, у Бертаускаса и Палецкиса была общая цель - возобновить деятельность зарегистрированной в Литве партии - "Литовская народная партия" (ЛНП) - и 23 сентября 2011 года на основании соглашения между ЛНП и российской партией "Единая Россия" получить от российской партии финансовую поддержку на политическую деятельность ЛНП и Союза русских Литвы - участие в выборах в Сейм и самоуправления.

По данным дела, Бертаускас и Палецкис общались с российскими представителями с соблюдением правил особой секретности и строгой конспирации, использовали условные фразы, специально созданную электронную почту. Они договорились, что собранную информацию будут передавать российской разведке только во время встреч с упомянутыми гражданами этой страны.

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