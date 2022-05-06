Обещания не исполнились: счета за отопление в Вильнюсе могут быть еще выше

Вильнюсская когенерационная электростанция не успевает запустить котельную на биотопливе, поэтому столицу, скорее всего, ждет еще один дорогой отопительный сезон. Сообщается, что он может быть даже дороже предыдущего, сообщает телеканал LNK.

В декабре этого года обещали испытать первый котел для биотоплива Вильнюсской когенерационной электростанции. На это надеялся и министр энергетики.

"Компания сообщает, что надеется в декабре запустить котел для биотоплива для проведения испытаний. Это не будет полномасштабное производство, но кое-что в систему будет попадать", – сказал Дайнюс Крейвис.

Однако уже сейчас ясно, что надежды не сбудутся.

"Реально, это возможно в первом квартале следующего года, начнется работа в режиме испытания", – сказал представитель Вильнюсской когенерационной электростанции Артурас Кетлерюс. Запустить этот котел раньше помешала война в Украине.

"Нужно ждать в очереди получения некоторого сырья, это не проблема цены, это проблема с поставками, отставанием от графиков", – прибавил он.

Это означает, что столице грозит еще один дорогой отопительный сезон.

"Мы хотели бы ошибаться, но реальность такова, что в следующем сезоне придется пользоваться тем же оборудованием, которое у нас есть", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.

"Новый отопительный сезон также будет дорогим и намного дороже, чем прежние, поскольку цена на газ, скорее всего, вырастет", – сказал экс-министр энергетики Арвидас Секмокас.

Уже сообщалось, что Вильнюсская когенерационная электростанция уже два года не может закончить строительство котла. Сначала проблемой было банкротство генерального подрядчика из Польши, сейчас за работы отвечает финская компания Valmet. Договор с новым подрядчиком был подписан на прошлой неделе, если он будет опаздывать с завершением работ, подрядчика ждут штрафы, сказал Кетлерюс.

Секмокас считает, что причина таких опозданий - тот факт, что в начале развития проекта объект доверили группе Ignitis.

"Единственный интерес - это прибыль, от результатов она не зависит, поэтому Ignitis халатно относится к этому проекту", – считает он.

Нынешний министр придерживается иного мнения.

"Я думаю, компания делает, что может", – сказал Крейвис.

Секмокас призывает реформировать правление группы Ignitis.

Группа Ignitis – госкомпания. 73% ее акций принадлежат государству, остальная часть – малые инвесторы. В совете наблюдателей Ignitis 7 членов, двое из них служащие Минфина.

"Сегодня я еще не могу сказать, какое решение будет принято, информация нас разочаровала, но, наверное, причины не совсем зависят от правления", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

"Правление прозрачное, наши компания управляются в соответствии с лучшей мировой практикой. Процесс смены членов правления долгий, больше полугода", – прибавил Крейвис.

Вице-мэр предлагает жителям реновировать неэффективные системы отопления и многоквартирные дома.

"Автоматизация теплопунктов позволит сэкономить 15% от общего потребления. Муниципалитет вскоре предложит возможность получить помощь тем домам, которые находятся в самом сложном положении и привести все в порядок за лето" , – сказал Бенкунскас.

Бывший министр окружающей среды Кястутис Мажейкас критикует это предложение.

"Это звучит наивно и смешно, ведь по последним проектам модернизации видно, что процесс протекает очень медленно", – сказал он.

Пока Вильнюс не может использовать биотопливо, придется увеличить сжигание коммунальных отходов – с 160 000 до 200 000 тонн в год. Это позволит уменьшить потребление газа примерно на 5%.

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