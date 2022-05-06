Ландсбергис: есть два правосудия - нормальных стран, а другое – людоедских

Первый глава восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что международная общественность должна добиваться ответственности России за военные преступления, однако для этого следует сплотиться и не позволять России навязывать свою волю в Организации Объединенных наций (ООН), поскольку "есть два правосудия – нормальных государств, а другое - людоедских".

ВИЛЬНЮС, 6 мая, BNS – Первый глава восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что международная общественность должна добиваться ответственности России за военные преступления, однако для этого следует сплотиться и не разрешить России навязывать свою волю в Организации Объединенных наций (ООН), поскольку «есть два правосудия – одного нормальных государств, а другого - людоедских».

"Организация Объединенных Наций, хотя, какие они объединённые, если не могут принять общее решение, если там собрались якобы представители наций, которые вообще не хотят, чтобы существовала эффективная международная организация. (...) Если у одного достаточно влиятельного игрока есть свои правила, он подтасовывает карты, смахивает шахматы с доски и говорит "конец", такой игры нет", — заявил Ландсбергис журналистам в ходе пресс-конференции в Великокняжеском дворце в Вильнюсе в пятницу.

В пятницу в Вильнюсе проходит международная конференция "Уголовная ответственность за агрессию против Украины. Как вершить правосудие?", на которой обсуждается, как обеспечить индивидуальное преследование лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко за военные преступления в Украине.

"Есть два правосудия - нормальных государств, а другое – людоедских. Людоеды блокируют общее понимание правосудия. Если есть мошенник, хитрец, диктатор, который управляет на том конце веревки, давайте ее отвяжем, пусть он будет сам по себе, пусть играет в своём углу, если у него есть друзья", — сказал Ландсбергис.

Он также сказал, что перед лицом войны в Украине будет важен и выбор Китая - "быть ли в семье нормальных государств или являться частью сумасшедшего дома".

"Сегодня я сказал, что на самом деле должно быть две организации Объединенных Наций: одна для нормальных наций, а другая - для сумасшедших или каннибалов. Пусть эти каннибалы соберутся в отдельной комнате и решат, будет ли у них общий босс, будет ли этот босс в Москве или в Пекине, пусть решают. А может Пекин не захочет оказаться в этой каннибальской комнате? Пусть тогда Путин сидит один. Надо забыть, что Россия — это якобы нормальное государство, такой России нет", — сказал Ландсбергис.

Комментируя позицию Пекина, бывший литовский лидер сказал, что "Китай пока избегает (ответа), как обычно, у него очень много времени".

После начала войны России против Украины Литва инициировала обращение к прокурору Гаагского трибунала с просьбой начать расследование военных преступлений и преступлений против человечности России и Беларуси.

Литва стала первой страной, инициировавшей "Гаагский процесс" в соответствии с Римским статутом об учреждении Международного уголовного суда, к ней присоединились другие страны Европы и мира.

Прокуратура Литвы также начала досудебное расследование преступления агрессии против Украины со стороны российского и белорусского режимов.

Минюст Литвы также предлагает создать специальный трибунал в Евросоюзе для обеспечения судебного преследования лидеров России и Беларуси за их агрессию в Украине.

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