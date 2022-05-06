Минюст Литвы: необходимо приложить все усилия, чтобы расследование военных преступлений состоялось

Ожидания того, что нападение России на Украину повлечет возмездие, очень высоки, поэтому международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы продолжающиеся расследования военных преступлений не провалились, заявила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска.

"Сегодня, когда мы встречаемся в Вильнюсе, реальность требует единства всего международного сообщества. Абсолютно явный акт российской агрессии против Украины переписал историю нашего поколения", — заявила министр на международной конференции в пятницу.

На международной конференции в литовской столице обсуждаются возможности обеспечения индивидуальной уголовной ответственности лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко за военные преступления в Украине.

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Министр отметила, что уже более двух месяцев из-за войны в мире происходят "ужасные нарушения международного мира и безопасности, спланированные и совершенные не какой-то абстрактной сущностью, а Путиным, Лукашенко и их подельниками".

Она также упомянула инициированный Литвой "Гаагский процесс", начатые странами Совета Европы досудебные расследования преступлений против человечности и военных преступлений.

"Ожидания справедливости уже очень высоки, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы запущенные международные инициативы не провалились", — отметила министр.

В конференции дистанционно принимают участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, первый глава восстановившего независимость Литовского государства Витаутас Ландсбергис и другие.

Литва стала первой страной, инициировавшей "Гаагский процесс" в соответствии с Римским статутом об учреждении Международного уголовного суда, к нему присоединились другие страны Европы и мира.

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