Эксперты выяснили причины загадочных смертей - подозревают убийства

За последнюю неделю Литве были обнаружены тела двоих человек - пожилой женщины в Тракайском районе и мужчины в Друскининкай. Эксперты выяснили, что эти люди, скорее всего, умерли насильственной смертью.

Обычно правоохрана информирует в сводках обо всех совершенных преступлениях, включая убийства.

Однако данные о расследованиях, которые были начаты 30 апреля и 4 мая, публично не сообщались.

Журналист Delfi стал выяснять причину и выяснилось, что факт возможного убийства установили лишь судмедэксперты.

30 апреля сообщалось, что в поле недалеко от своего дома в Тракайском районе, в деревне Паранкава, было обнаружено тело 75-летней пожилой женщины. Врачи, прибывшие по вызову, зафиксировали, что перед смертью у женщины пошла кровь из носа. Явных следов насилия на теле не было, поэтому было начато расследование обстоятельств смерть пожилой женщины.

Судмедэксперты обнаружили на теле женщины многочисленные следы побоев, поэтому расследуется убийство.

Прокурор Гитис Нормантас сказал, что пока нет данных ни о мотивах убийства, ни о возможном подозреваемом.

Другое похожее происшествие было зафиксировано в Друскининкай. 4 мая, в 2.30 ч. на ул. Гардино вызвали медиков, которые констатировали смерть 58-летнего мужчины.

"Во время первичного осмотра врачи следов насилия не обнаружили", – информирует представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене.

Судмедэксперты выяснили, что причина смерти этого мужчины была насильственной.

"Задержаны подозреваемые 1991 и 1965 г.р.", - сказала Янулявичене.

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