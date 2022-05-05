Еврокомиссар: санкции ЕС для нефти РФ скажутся на ней сильнее, чем на странах Сообщества

Рассматриваемые Европейским союзом новые санкции для России, включая эмбарго на нефть, скажутся на агрессоре сильнее, чем на экономике ЕС, и позволят странам Сообщества найти альтернативных поставщиков, говорит еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, предложение о "полном эмбарго", представленное накануне Еврокомиссией, охватывает как российскую сырую нефть, так и нефтепродукты, поставляемые по морю или трубопроводам.

"Но наше предложение должно стать таким эмбарго, которое повлияет на Россию больше, чем на нашу собственную экономику. Мы будем делать это упорядоченно, чтобы у всех наших стран-членов была возможность найти альтернативных поставщиков", - сказала Симсон на церемонии открытия соединившего Литву и Польшу газопровода в четверг.

Она признала, что государства, не имеющие доступа к морским и нефтяным терминалам, "сталкиваются с более серьезными вызовами".

"Но все наши страны могут отказаться от российской нефти - в этом и была суть шестого пакета санкций", - сказала комиссар.

По ее словам, уже первый пакет санкций ЕС был направлен против российских нефтеперерабатывающих заводов. Говоря о зависимости Европы от российского газа, она подчеркнула, что сейчас члены ЕС "гораздо лучше подготовлены" к возможному прекращению поставок российского газа, чем после оккупации Крыма в 2014 году.

Евросоюз сейчас рассматривает 6-й пакет санкций против России, которая в конце февраля развязала войну в Украине. В пакете предлагается запретить импорт российской нефти, но его поддерживают не все члены блока, например, Венгрия.

На прошлой неделе Россия прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу, которые отказались выполнять одностороннее требование Кремля платить за газ в рублях.

Еврокомиссия предупредила, что Россия может сделать то же самое с другими государствами-членами ЕС, призвала не поддаваться этому давлению и пообещала, что ответ ЕС на действия "Газпрома" будет "незамедлительным, единым и скоординированным".

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