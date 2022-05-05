Мэр Вильнюса принялся за Антакальнисское кладбище, ждет разрешений

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в четверг в фейсбуке ответил на вопросы о памятниках советским воинам в столице.

"Вильнюс - первый в Литве избавился от советской политической идеологии в памятниках. Я имею в виду не только упразднение Ленина в 1991 г. Как я и обещал, когда я стал мэром в 2015 г. я инициировал демонтаж скульптур с Зеленого моста – это очищение от военной и колхозной идеологии. Тогда пришло время и советским писателям-пропагандистам – в прошлом году мы убрали памятник Цвирке", – напомнил Шимашюс.

По его словам, это были самые заметные советские реликты, сейчас их уже не осталось. "Поэтому, когда началась война фашиствующей россии против Украины, нам не пришлось спешить с удалением памятников – общественное пространство уже было очищено", – заверил он.

По словам Шимашюса, сейчас настало время более чувствительному вопросу - советским кладбищам.

"Мы провели инвентаризацию, нашли единственного болвана, который бросается в глаза – на Антакальнисском кладбище стоят шесть гранитных скульптур, одна из них с оружием. Мы проверили – пока этот ансамбль является культурной ценностью, как и находящиеся рядом могилы советских воинов. Надгробья на могилах мы, конечно же, не будем трогать, но я инициирую удаление скульптур – под ними нет могил, а советская привычка превращать кладбище в идеологические мемориалы ужасает.

Для этого очищения нужно отделить мемориал от могил – мы уже обратились в Департамент культурного наследия. Если получим разрешение, Грутский парк сможет пополнить экспозицию шестью гранитными скульптурами. Последними из Вильнюса", – писал мэр.

"Кстати, если вы посетите Антакальнисское кладбище, то место, где находятся памятники советским воинам, окажетесь в альтернативном пространстве – оккупанты нам названы героями и партизанами. Обычная практика многих стран – не трогать такие памятники. Не будем трогать и мы, но, чтобы историческая картина была объективной, мы готовим информационный стенд, который пояснит вильнюсцам и туристам, с чем мы имеем дело, чьи это могилы", – сказал Шимашюс.

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