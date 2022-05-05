Regitra предупреждает: идущие на риск жители могут потерять немало денег

Если житель решает не сдавать на права, а нелегально купить их, он многим рискует. Девушка лишилась 18 000 евро. Компания Regitra за 4 месяца 2022 года зафиксировала в социальных сетях 60 анкет, в которых предлагается такая нелегальная "помощь". Однако несмотря на регулярные предупреждения, все еще есть желающих получить права нелегально, которые попадаются на удочку мошенника. Regitra призывает будущих водителей не искать обходные пути и проявить сознательность.

Представитель Regitrа Эдмундас Богавичюс сказал, что будущие водители, которые решают воспользоваться нелегальным способом получения прав, нередко не задумываются о том, что наносят вред себе.

"Важно понять, что вы учитесь для себя. Водителем не рождаются, а становятся. К сожалению, есть такие люди, которые свое время, энергию и деньги направляют не туда. Они не задумываются о риске, ведь они не получают необходимые навыки, кроме того, могут "заработать" судимость. Конечно, возникает вопрос, откуда вообще желание мошенничать. Тут причин немало. Например, мифы о том, что сдать экзамен без взятки невозможно. Поэтому хочется обратиться к окружению будущих водителей, к близким, друзьям, инструкторам, чтобы они способствовали формированию нормальных ценностей, побуждали учиться управлять автомобилем"", – сказал Богавичюс.

Foto: Regitros nuotr.

На прошлой неделе сообщалось, что в Клайпедском районе у жительницы мошенники выманили 18 000 евро за права. И это не единичный случай. Į Люди, которые попадают в подобные ситуации, нередко обращаются в Regitrą, признавая этот факт. Один из последних случаев - человек, который не сдал экзамен, решил воспользоваться помощью "работника" Regitrа. Перевел ему 750 евро, но никакой услуги не получил.

"Бывают и такие истории, когда человек заплатил деньги, ему сказали ехать в Regitrа и заказать документ. На месте обман выясняется", – рассказал Богавичюс.

Обычно мошенники создают профиль в Facebook, часто указывают, что работают в Regitrа. На таких профилях бывает мало информации, фотографий, друзей, нет личной информации. В разных группах эти люди оставляют сообщения с фотографиями Regitrа. Во время переписки они пишут, что у них есть связи в Regitrа, просят прислать персональные данные, быстрее сделать перевод. Люди не только лишаются денег, но и передают личные данные, которыми мошенники также могут воспользоваться.

Foto: Regitros nuotr.

"Бывают и такие случаи, когда человека просят приехать на экзамен, если он его не сдают, говорят, что причина - серьезные ошибки, а экзамен снимают на видео, тогда "клиенту" часть денег возвращают. Если человек сдает экзамен, убеждают, что это результат договоренности. Подобные "услуги" предлагают и нечестные инструкторы по вождению", – заметил Богавичюс.

Кроме случаев мошенничества, бывают и другие варианты. Один из них – на экзамен приходит другой человек с фальшивым документом. В таком случае вызывают полицию, поскольку за использование фальшивых документов грозит уголовная ответственность. Другой способ связан с экзаменом по теории, человек пользуется запрещенной аудио- или видео связью.

"В этом году мы зафиксировали 6 таких случаев. Мы заметили, что оборудование совершенствуется, его становится сложнее найти, поэтому в Литве оборудуют новые помещения для сдачи экзамена с дополнительными зеркалами и видеокамерами", – сказал он.

Важно отметить, что все люди, которые пытались получить права нелегально, могут повторно сдавать его только через год.

"Мы призываем общество быть гражданским и не поддерживать коррупцию, если у вас есть конкретная информация о возможно незаконных действиях, сообщайте Regitrа по адресу pranesk@regitra.lt или в полицию. Мы гарантируем таким людям конфиденциальность", – сказал Богавичюс.

Важно также информировать о коррупционных сообщениях в социальных сетях. Regitra предпринимает меры для блокировки таких профилей и предложений.

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