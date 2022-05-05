Спецэфир Delfi: каковы перспективы отказа Европы от российского газа? В память о "Беловежском зубре" Станиславе Шушкевиче

ru.DELFI.lt

Основные источники дохода, которые позволяют Путину финансировать войну в Украине — нефть и газ. О перспективах газового эмбарго в масштабах всей Европы, значении украинской газотранспортной системы и альтернативе российскому газу говорим с президентом Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаилом Гончаром.

На 88-м году жизни умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Это его подпись стоит под Беловежскими соглашениями, ознаменовавшими распад СССР. Станиславе Шушкевиче были заложены правовые основы независимой белорусской государственности. О первом лидере независимой Беларуси говорим с белорусским журналистом и бывшим депутатом Верховного Совета Беларуси Сергеем Наумчиком. Начало трансляции в 13.00. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!