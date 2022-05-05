Индекс качества жизни в Литве: лидирует Вильнюс, на последнем месте – Калварийское самоуправление

По общему качеству жизни Вильнюс в 2013-2020 гг. стабильно занимает первое место. В число 5-ти самоуправлений, получивших наилучшую оценку за это время были также Клайпеда и Каунас, но в отдельных сферах крупные города обошли небольшие муниципалитеты, например, публичная инфраструктура лучше всего в Неринге и Бирштонасе.

Представитель проекта Lietuvosfinansai.lt Раса Каволите сказала, что рейтинг позволяет провести исчерпывающие сравнения в разных сферах.

В индекс вошел 41 показатель в 6 округах: материальные условия жизни; предприимчивость жителей и конкурентоспособность бизнеса; услуги здравоохранения; образования; демография, гражданская и общественная активность; публичная инфраструктура, качество окружения и безопасность. С помощью индекса можно увидеть общую оценку разных сфер в каждом муниципалитете и увидеть изменения с 2013 по 2020 год.

В 2020 г. на первом месте рейтинга был Вильнюс, на втором - Каунас, на третьем - Клайпеда, на четвертом – Неринга, на пятом – Каунасский район.

Самый низкий рейтинг в 2020 г был у Калварийского муниципалитета, второй с конца – Шальчининкский район, третий - Лаздийский район, далее - Зарасайский район и Игналинский район.

С 2013 по 2020 г. Калварийское самоуправление занимало последнюю строку рейтинга.

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