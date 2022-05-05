Коронавирус в Литве: 210 новых случаев и одна смерть

За минувшие сутки в Литве было выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончался один человек, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.

За сутки впервые коронавирусом заболело 186 человек, во второй раз - 24 человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 303 человека - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 20 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 240,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 11%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Умерший от COVID-19 за минувшие сутки был старше 90 лет, он был привит.

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