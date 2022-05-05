Министр: польская PGNiG зарезервировала мощности Клайпедского ТСПГ на 6 судов

Польская нефтегазовая компания PGNiG зарезервировала мощности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) для шести судов, сообщил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. По его словам, грузы СПГ, заказанные PGNiG, будут поставлять не только Польшу, но и в другие Балтийские страны.

"Теперь мы можем видеть, например, что польский поставщик газа PGNiG уже заказал мощности терминала для шести судов", — сказал Крейвис в интервью радиостанции LRT в четверг.

"Эти шесть судов (СПГ — BNS) не обязательно пойдут в Польшу. Часть из них будет продаваться и в Литве, и в Латвии, возможно, в Эстонии, и даже в Финляндии", — добавил министр.

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Первая партия СПГ, предназначенная для PGNiG, будет доставлена ​​на Клайпедский ТСПГ уже в этом месяце. Крейвис не назвал, когда в Литву поступят последующие грузы, предназначенные для польской компании.

По словам Крейвиса, после ввода в эксплуатацию магистрального газопровода между Литвой и Польшей (GIPL) Клайпедский ТСПГ продолжит работать на полную мощность.

"(Поляки - BNS) построят в Остроленке крупную газовую электростанцию, потребность в газе которой будет огромной, и Польша рассчитывает доставлять этот газ с терминала. Что это значит? Это значит, что терминал будет по-прежнему сильно загружен, вероятно, почти на девяносто-сто процентов, что будет самым высоким показателем в Европе", — сказал Крейвис.

Оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipėdos nafta - объявила в середине марта, что мощности терминала полностью зарезервированы до 30 сентября - конца этого газового года.

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