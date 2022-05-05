Глава МИД Литвы: Шестой пакет санкций России может быть значительным шагом вперед

Шестой пакет санкций против России мог бы стать значительным шагом вперед, если бы он был принят в виде, представленном послам Евросоюза, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Если мы примем его так, как он был представлен сегодня, на последней встрече послов, это будет значительным шагом вперед", - сказал министр в интервью литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT в среду.

"В первую очередь, по нефти", — добавил он.

Предлагаемый пакет также включает запрет на импорт российской нефти, но Венгрия не согласна с этим положением.

По мнению министра, необходимо найти компромисс.

"Создается впечатление, что одно государство может держать в заложниках всю санкционную политику. Это неправильно. Конечно, часть публичной риторики — это политика — Венгрия усиливает давление на партнеров по ЕС", — сказал Ландсбергис.

"Я думаю, что поиск компромиссов, который сейчас идет, увенчается успехом — хочется в это верить. И удастся найти компромиссы, которые удовлетворят потребности Венгрии и помогут сохранить единую санкционную политику", — сказал он.

По его словам, если компромисс будет найден, это будет сигналом как для России, так и для других поставщиков нефти.

"Если к сегодняшнему утру будут найдены компромиссы, то это будет сигналом как для России о том, что Европа окончательно отвернулась от российской нефти, так и для других потенциальных поставщиков, которые могут начать готовиться к увеличению добычи, чтобы Европа могла получать нефть за пределами России", — заявил глава литовской дипломатии.

Сейчас Евросоюз рассматривает 6-й пакет санкций против России.

Среди прочего, новый пакет предлагает новые санкции в отношении банков и главы Русской православной Церкви, патриарха Кирилла и других лиц.

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