В магазинах Rimi – сообщения о работниках, говорящих на иностранных языках

В магазинах сети Rimi работает почти 300 иностранцев, из них – почти 100 беженцев из Украины. Пока они еще только изучают русский язык, чтобы им помочь, а также помочь клиентам, в магазинах Rimi появились аудио- и визуальные сообщения, предупреждающие об этом. В сообщениях сказано, на каком языке можно договориться, например, с работниками из Украины, пишет madeinvilnius.lt.

По словам представителя сети Миланы Кляцевич, людей разных национальностей на работу принимают уже давно. Среди работников сети есть граждане Латвии, Венесуэлы, Беларуси, Украины, Узбекистана, Афганистана, Нигерии и др. Больше всего иностранцев работает в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

После того как началась война в Украине, сеть стала принимать граждан Украины. "До начала войны в сети Rimi уже работали несколько граждан Украины, которые с семьями уже жили в Литве, но после начала войны их количество достигло 97. Они работают на разных позициях: работники в зале, кассиры, работники цеха, уборщицы, курьеры. Украинцы свою работу выполняют ответственно и качественно", – сказала Кляцевич.



По ее словам, сеть Rimi на рынке известна как дружественная для иностранцев, поэтому многие приезжие узнают об этом от своих знакомых, друзей, домочадцев.

"Мы также общаемся с разными организациями, которые представляют работодателей. У нас были люди, которые приезжали сразу с намерением устроиться на работу в нашу компанию", – сказала Кляцевич.

По ее словам, персонал Rimi общается с работниками-иностранцами на понятном им языке.

В магазинах Rimi можно найти таблички с указанием, на каком языке говорят работники. Сами работники-иностранцы носят значки, на которых указано, на каком языке он общается. Покупателей о работниках-иностранцев информируют по внутреннему радио.

По словам Кляцевич, все это помогает и работникам, и клиентам.

По словам специалиста, условия работы работников-иностранцев такие же как у остальных работников, они получают такие же социальные гарантии и зарплаты.

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