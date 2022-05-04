Правительство Литвы одобрило упрощенное трудоустройство работников из третьих стран

Правительство Литвы в среду одобрило упрощенное трудоустройство работников из третьих стран. Решение по этому вопросу еще должен принять Сейм.

Министерства Внутренних дел и Социальной защиты и труда предлагают упростить трудоустройство граждан третьих стран, особенно высококвалифицированных специалистов, миграционные процедуры, уменьшить административное бремя.

Со следующего года все иностранцы смогут подавать заявления на получение временного вида на жительство в Литве дистанционно. Срок выдачи вида на жительство также будет сокращен на один месяц.

Статьи по теме: В Литву рвутся работники из Беларуси, образовалась очередь в 10 000 человек

"Лица в третьих странах могли бы обращаться напрямую к внешним поставщикам услуг, которые будут выбраны в течение шести месяцев, и этот закон вступит в силу с 1 января следующего года, что значительно поможет бизнесу, работодателям и упростит сам процесс", - сказал на заседании правительства вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

"Параллельно мы планируем отказаться в будущем от рабочих виз, но законы вступят в силу с июля следующего года. Все трудовые отношения с гражданами третьих стран будут осуществляться через институт временных видов на жительство, без рабочих виз", - сказал он.

По данным Департамента миграции, большинство иностранцев, прибывающих в Литву из третьих стран, работают на низко- и среднеквалифицированных работах. Синяя карта, свидетельствующая о высокой квалификации, в 2020 году выдана только 289 лицам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!