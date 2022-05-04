Поляки Литвы готовятся менять фамилии с использованием латинских букв, однако сделать это смогут не все

С момента вступления в силу в мае порядка, позволяющего писать имена в личных документах буквами нелитовского алфавита на базе латиницы, первые литовские поляки подали заявления об изменении записей в паспортах, в том числе – и политики.

Министр юстиции Эвелина Добровольска уже написала заявление, после удовлетворения которого ее имя и фамилия будут писаться на литовском языке с буквой "w". Также подать заявления намерены лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский и депутат парламента Беата Петкевич.

Оригинальное написание разрешено законом, принятым Сеймом в январе после десятилетий дебатов. Он предусматривает, что представителям национальных меньшинств, чтобы сменить фамилию, необходимо будет заявить о своей национальности и доказать, что их родители, дедушки, бабушки или предки носили такую ​​фамилию.

Заявление об изменении имени можно будет подать в ЗАГСе, через электронную систему, заказным письмом или курьером.

Формальности займут несколько месяцев

Тележурналист Ришард Роткевич одним из первых в Литве подал заявление об изменениях в написании фамилии. По завершении формальностей его имя в личных в литовских документах будет писаться как Ryszard Rotkiewicz.

"Мои имя и фамилия искажены литовскими буквами (...) Я поляк по национальности, я бы хотел, чтобы мое имя и фамилия были написаны на польском языке", - сказал BNS журналист TVP Wilno.

Он сказал, что первым обратился лично в Вильнюсский ЗАГС с просьбой о таких изменениях имени и фамилии.

После вступления в силу нового порядка в ЗАГСах пока нет наплыва обращений о внесении изменений в написание фамилий. Например, в Вильнюсе было получено девять заявлений, сообщил BNS представитель самоуправления Паулюс Вайтекенас.

Между тем в регистрационный отдел Вильнюсского района пока запросов не поступало.

"Люди просто звонят и интересуются", — сказала BNS мэр Вильнюсского района Мария Рекст.

Фамилии также изменятся у политиков

Имена известных в обществе политиков в ближайшем будущем, возможно, тоже придется писать по-другому.

Министр юстиции Добровольска подтвердила BNS, что уже подала заявление. Лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский, имя и фамилия которого после смены в литовском документе будут Waldemar Tomaszewski, также намерен подать заявление.

Сменить фамилию намерена и депутат Сейма от Группы регионов Беата Петкевич (Pietkiewicz).

"Я планирую это сделать, это важно для меня. Наша община много лет к этому стремилась, и я обязательно этим воспользуюсь", — сказала она BNS.

Законом воспользуются не все

Пока не все поляки смогут сменить фамилию на изначальную. Законодательством пока не предусмотрена возможность проставления диакритических знаков в личных документах.

Перед принятием закона в январе премьер-министр Ингрида Шимоните и министр юстиции Эвелина Добровольска выразили поддержку предложению о разрешении диакритических знаков в личных документах, но заявили, что обсуждение этого вопроса может быть продолжено позже.

Тогда они отметили, что разрешение использовать ударения в личных именах потребует модернизации реестров страны, что будет препятствовать более быстрой реализации решения о разрешении букв q, w и x в паспортах.

Добровольска сейчас отмечает, что для принятия решения по диакритическим знакам требуется и четкая судебная практика.

"Сегодня у нас в Литве нет ни одной прецедентной практики, которая однозначно давала бы ответ о диакритических знаках, например, национальных меньшинств", — сказала министр.

По ее словам, на данный момент судебных решений всего несколько, но они касаются диакритических знаков в именах членов смешанных семей, а не в именах представителей национальных меньшинств.

Петкевич сказала, что решение о разрешении диакритических знаков в паспортах будет "большим шагом вперед", но государство еще не готово к переменам.

"Я не думаю, что это как-то помешает литовскому языку", — сказала она.

Томашевский заявил, что двое его сыновей - Павел и Владислав, чьи оригинальные имена содержат буквы с нелитовскими знаками - "ł" (неслоговое л), не смогут записать свои фамилии оригинальными буквами.

"Пока нет, но если мы стремимся к тому, чтобы было как во всех странах Европы, то со временем так и будет. Первый шаг есть, и это хорошо", — сказал председатель ИАПЛ-СХС.

Мэр Вильнюсского района Рекст также пока не сможет изменить написание фамилии на оригинал - Rekść.

"Закон мне не помог (...) Таких людей много, будем ждать. Я надеюсь, что нам не 30 лет придется ждать", - сказала BNS глава муниципалитета.

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