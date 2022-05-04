Министр: будет сделано все для чипирования домашних животных в Литве

Министерство сельского хозяйства сообщает, что до указанного срока в Литве чипировали 1/4 домашних животных. Министр Кястутис Навицкас надеется, что в ближайшее время число чипированных животных увеличится. По его словам, сейчас проводят превентивную работу для ускорения темпов чипирования.

"В последние дни сейчас стали чипировать больше животных. (...) Мы считаем, что число чипированных в последние дни животных должно составить больше половины, может, две трети. Конечно, лучше, чтобы чипировать всех, будут проведены превентивные работы, чтобы был выполнен закон", – сказал Навицкас.

По словам министра, в этом году штрафовать владельцев животных не будут, но предупреждения им разошлют.

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Напомним, что до 1 мая 2022 года в Литве чипировали почти 287 762 животных (больше 400 хорьков, больше 94 000 кошек и почти 200 000 собак) - каждое четвертое.

Зарегистрировано больше 300 животных, привезенных из Украины.

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