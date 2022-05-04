Саммит НАТО в Мадриде: Литва ожидает усиления обороны на восточном фланге

Литва ожидает от саммита НАТО в Мадриде усиления обороны на восточном фланге, говорят главы парламентских комитетов По иностранным делам (КИД) и По национальной безопасности и обороне (КНБО), советник президента.

"Идет очень интенсивная подготовка к мадридскому саммиту НАТО, мы обсудили, кто что делает: что делает президент, правительство, члены Сейма. Мы хотим, чтобы все усилия привели к успешному саммиту, один из моментов, который очень важен, - чтобы была усилена оборона на восточном фланге НАТО", - сказала в среду журналистам в Сейме главный советник президента Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите.

КИД и КНБО Сейма в среду на закрытом заседании обсудили подготовку к предстоящему в июне саммиту Альянса.

Главы комитетов Сейма заявили, что стремление Литвы - перейти от сдерживания НАТО к оборонной стратегии, они также подчеркнули роль Германии в укреплении обороны региона.

Председатель КИД Лайма Люция Андрикене сказала, что до саммита НАТО комитет планирует командировки в Мадрид и Германию. Говоря о последней стране, глава комитета отметила, что "ее значение для нашей обороны и архитектуры безопасности трудно переоценить".

"Важно понимать, что прошлогодний саммит НАТО, который проходил в Брюсселе, и саммит НАТО в этом году, который пройдет в Мадриде - это две разные реальности. Мы живем совсем в другой реальности, и подход должен быть другим, как и амбиция преодолевать возникающие вызовы", - заявила журналистам глава комитета.

Глава КНБО Лауринас Кащюнас сказал, что "после того, как Россия застряла в Украине", у НАТО есть время "пересмотреть всю архитектуру сдерживания и обороны".

"Если концепция НАТО сейчас руководствуется принципом "сдерживание через наказание", то мы хотим двигаться к "сдерживанию через отрицание всякой возможности вторжения", чтобы оборона уже на линии была такой, чтобы у противника не было никаких намерений даже протестировать пятую статью", - отметил Кащюнас.

По его словам, для этого нужны не только решения НАТО, но и собственная подготовка Литвы.

Саммит НАТО в Мадриде состоится 29-30 июня. Литва надеется, что на нем будут приняты решения по усилению мощностей восточного фланга НАТО.

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