Соцмин: у каждого третьего украинца в Литве уже есть работа

В Литве уже нашли работу более 7,6 тыс. украинских беженцев. Это треть прибывших в Литву украинцев трудоспособного возраста, сообщает Министерство социальной защиты и труда.

Работающие украинцы уже заплатили Литве более 3 млн евро налогов, а только в апреле - почти 2 млн евро.

"Уже каждый третий украинец трудоспособного возраста, приехавший в нашу страну, нашел работу. Работающие украинцы уже заплатили нашей стране более 3 млн. евро налогов. Я благодарю работодателей, которые трудоустраивают украинцев, приехавших в нашу страну, и приглашаю продолжить регистрацию своих свободных рабочих мест в Службе занятости", - сказала для пресс-релиза министр Моника Навицкене.

В Литву уже прибыло более 50 тыс. украинских беженцев, из которых около 28 тысяч - люди трудоспособного возраста.

Подавляющее большинство украинцев занято на работах, требующих средней квалификации, каждый десятый - на высококвалифицированной работе. Их заработная плата колеблется от минимальной до почти 2 тыс. евро в месяц. В среднем работающий в Литве украинец зарабатывает "на бумаге" около 900 евро.

В настоящее время на учете в Службе занятости состоит более 8,7 тыс. ищущих работу жителей Украины.

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