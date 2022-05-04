Министр обороны Литвы: лидерство США – важнейшее оружие против России

Самое главное оружие против России в войне в Украине - лидерство США, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который встретился с секретарями вооруженных сил этой страны.

"США понимают, что, если мы не остановим Россию в Украине, следующими могут быть и государства НАТО, в том числе и Балтийские страны. Поэтому присутствие сил США и их союзников в Литве остается главным гарантом безопасности и обороны в Балтийском регионе", — говорится в заявлении министра.

Министр встретился в Вашингтоне с секретарем ВВС США Фрэнком Кенделлом, секретарем ВМС Карлосом Дель Торо и секретарем сухопутных войск Кристиной Вормут.

В ходе встреч министр поблагодарил США за решения, принятые для укрепления безопасности Литвы, направленное дополнительное подкрепление в Литву и другие страны Балтии.

"Мы хотим, чтобы силы и мощности США постоянно ротировались в стране. Это наш главный приоритет. Поддержка США вносит существенный вклад в развитие существующих и недостающих возможностей, позволяет повысить готовность, усилить обороноспособность региона и, конечно же, сдерживание", — подчеркнул министр обороны.

Военные секретари США поблагодарили Литву за оказание существенной военной поддержки Украине и за ее лидерство в этом процессе, когда до начала войны до нее дошла первая военная помощь, направленная нашей страной. Они также поблагодарили за прием американских военных и улучшение условий их проживания и инфраструктуры.

Министр также встретился с председателем сенатского Комитета по вооруженным силам, сенатором Джеком Ридом. В ходе встречи Анушаускас подчеркнул важность финансовой поддержки стран Балтии со стороны США и необходимость ее законодательного закрепления.

По словам министра, принятие закона, устанавливающего долгосрочную финансовую поддержку США странам Балтии, укрепит отношения США с Балтийскими государствами, их обороноспособность и в то же время будет сдерживать Россию от иллюзий относительно переноса войны на территорию НАТО.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!