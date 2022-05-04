Литовец уже пытается вернуться на работу в Киев: думаю, российская разведка обманула своих руководителей

Украине надо искать решения в связи с экспортом сырья, в противном случае экономическая ситуация в стране, особенно сектор сельского хозяйства, окажется в еще большей яме, тогда не будет денег на выплату зарплат, сказал бывший глава администрации президента Украины и советник премьера, экономист Адомас Аудицкас. По его словам, решения есть, но они сложные.

Аудицкас уехал из Киева в первые дни войны и продолжал работу в Словении, рассказал он Delfi.

"Месяц назад я ездил в Киев – провел там три недели. Уехал на прошлой неделе, мне надо было посетить несколько портов, сейчас я возвращаюсь в Киев. Не все коллеги вернулись, часть работает удаленно или из других офисов, не в Киеве. Мэр Киева еще не зовет людей вернуться.

Думаю, что надо слушаться мэра, видно, эта ситуация еще небезопасно. Я сделал для себя исключение, ослушался мэра – я не знаю, хорошо это или плохо, но если мэр говорит не ехать, значит, не надо ехать. Так же, как литовцам рано ездить в Киев в турпоездки", – сказал он.

Аудицкас сказал Delfi, что в Киев возвращается немало людей, но ему не показалось, что город стал многолюднее.

"Думаю, 50%, если не больше людей еще не вернулось, по вечерам свет горит в немногих окнах. Часть говорит, что боится, но других нет дома, дороги свободные, заторов нет на дорогах – раньше в Киеве были огромные заторы", – заметил собеседник.

По словам Аудицкаса, в Киеве он не чувствует никакой опасности, но город явно не такой, каким был прежде.

"Когда я приехал, энергетика была мрачная, чувствовалось, что ситуация влияет на людей, не было радости в глазах людей на улице, в магазинах. В магазинах не играет музыка, как было раньше. Но есть плюс - нет заторов и очередей. В городе можно жить, заниматься спортом, работают магазины, часть ресторанов работает. Нет такого, чтобы было очень плохо. К сиренам тоже уже привык", – сказал Delfi Аудицкас.

Он сказал, что ситуация с бизнесом неважная.

"Украинская экономика зависит от экспорта сырья – около 120 млн в год получали за счет экспорта через порты, которые сейчас закрыты, сейчас сырье везут наземных транспортом - на машинах, по железной дороге, но пропускная способность небольшая, поэтому большая часть сырья не будет вывезена, значит, не будет валюты, не будет денег на зарплаты. Уже сейчас есть проблемы с внутренним потреблением, но будет еще хуже, нечем будет платить зарплаты", – сказла собеседник.

Пока у бизнеса и людей есть сбережения, но летом, по его словам, ситуация ухудшится, особенно в секторе сельского хозяйства.

"Компаниям нужны оборотные средства, а их немного. Теоретически можно продать товары, но как их увезти? Это самый основной вопрос", – акцентировал он.

По словам Аудицкаса, чувствуются старания иностранных государств помочь Украине.

"Люди пытаются помочь, но горлышко бутылки можно расширить на 5-10%, а это надо делать в разы, поэтому при нынешних возможностях это сделать не удастся. Надо дополнительно инвестировать в физическую инфраструктуру, но бизнес не хочет инвестировать, поскольку не знает, когда смогут работать порты", – пояснил он.

Транзит через Беларусь, по его словам, невозможен в силу политических причин.

"Другие реальные решения связаны с открытием портов – сделать какой-то гуманитарный коридор, чтобы могли ехать грузы. К сожалению, легких решений нет. Надо инвестировать в дополнительные ж/д линии, терминалы, но эти проекты растянутся на годы. Легких решений нет", – констатировал Аудицкас.

Он считает, что российская разведка еще до начала войны могла предоставить руководству страны неверную информацию.

"Они на самом деле, скорее всего, думали, что Украину удастся взять без проблем. Но легко не будет. Что там взять, ее удержать было бы непросто. Я думаю, сейчас Россия это понимает", – комментировал экономист, заметив, что легкого пути назад для России не существует.

"Но у Путина всегда есть путь к отступлению, что он скажет в России, в то люди и поверят. Он может придумать любую легенду, включая победу, за счет прохода в Крым, стратегически они на самом деле большое дело сделали для себя, может сказать, что освободили Донбасс. Есть что сказать", – заметил Аудицкас.

Но он предупредил, что россияне не остановятся сейчас, а украинцы готовы к контратаке.

"Они остановятся только тогда, когда украинцы их остановят. Я думаю, будет так, что у России без дополнительной мобилизации вскоре могут закончиться ресурсы. Мобилизация возможна, но быстро это осуществить не получится, а ведь еще нужно провести учения. За это время, пока у россиян не будет мощностей, украинцы могут просто вернуть территории, особенно если иметь в виду, сколько тяжелой техники поступает в Украину", – сказал Аудицкас.

Он считает, что в течение нескольких месяцев война не закончится.

"Я надеюсь, что это не коснется большей части Украины, что это будет локализовано на востоке и частично на юге страны", - прибавил экономист.

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