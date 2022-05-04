Премьер Литвы выразила соболезнования в связи с кончиной Станислава Шушкевича

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила соболезнования в связи с кончиной первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича, подчеркнув, что его вклад в распад Советского Союза останется в истории.

"Я опечалена смертью Станислава Шушкевича, первого и пока единственного лидера независимой и демократической Беларуси. Его подпись в декларации о распаде Советского Союза будет жить в истории, память о нем — в наших сердцах", — написала в среду Шимоните в своем Twitter-аккаунте.

Она также выражает соболезнования родственникам умершего и "свободной Беларуси".

Первый лидер независимой Беларуси, впоследствии ставший критиком авторитарного лидера Александра Лукашенко, скончался в возрасте 87 лет.

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Его жена подтвердила новостному агентству AFP, что он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Являвшиеся тогда руководителями России, Украины и Беларуси Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич собрались в Беловежской пуще в декабре 1991 года, чтобы объявить о прекращении существования Советского Союза.

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