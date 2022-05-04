У звезды мемориала советским воинам в Клайпеде отбиты углы

На кладбище советских воинов в Клайпеде обнаружены обломанные уголки памятной звезды.

Как сообщили в Департаменте, во вторник, около 14 часов 45 мин., на кладбище воинов Второй мировой войны на ул. С.Дауканто было замечено, что памятная звезда повреждена - все углы звезды сломаны.

Собраны доказательства в связи с уничтожением или повреждением имущества.

На кладбище на улице С.Дауканто в портовом городе похоронены советские воины, погибшие в январе 1945 года во время боя с немецкой армией за Клайпеду. На этом кладбище похоронено около 685 советских солдат.

С началом вторжения России в Украину в феврале литовская полиция фиксирует инциденты с советскими памятниками по всей стране, чаще всего их окрашивают в цвета украинского флага.

В ответ на войну, развязанную Россией в Украине, министр культуры Литвы Симон Кайрис подписал приказ, разрешающий муниципалитетам страны принимать решения о советском наследии на кладбищах.

Недавно состоялся демонтаж памятников советским воинам в Каунасе, решение о демонтаже советских памятников приняты и в других городах – недавно Горсовет Паланги одобрил предложение убрать обелиск с советской символикой в ​​центре курорта.

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