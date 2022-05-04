Среда – последний день подачи заявок на выделение помощи за счет подоходного налога

Среда, 4 мая, – последний день подачи заявок на выделение помощи за счет подоходного налога за 2021 год. Время подачи заявок продлили из-за сбоев в электронной системе в понедельник.

По данным за 3 мая, 0,5 млн. граждан уже подали заявки на перевод части подоходного налога в качестве помощи.

В прошлом году жители выделили помощь больше чем на 21 млн. евро, при этом лично им это ничего не стоило.

Часть уплаченного подоходного налога можно перевести бюджетным или неправительственным организациям (до 1,2%), политическим партиям (до 0,6%), профсоюзам (до 0,6%) или деятелям искусства (до 1,2%).

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